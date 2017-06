Černý: Věrnost Ajaxu? Krásná věc, ale nehraju, musím myslet na sebe

Jak to myslíte?

„Vidím to dneska daleko objektivněji. Už mi nic jiného ani nezbývalo, jinak bych se tím utrápil. Uvnitř mně to fakt v jeden moment pořád bublalo, vážně jsem nevěděl, co dělat, byl jsem neskutečně naštvaný. Ale tohle je už za mnou.“

Srovnal jste si to?

„Řeknu to úplně normálně, na rovinu. Vždycky jsem byl zvyklý, že se spousta věcí točila kolem mě, dokonce i v Ajaxu to tak jednu sezonu bylo. A najednou bylo všechno úplně jinak. Teď je člověk víc v klidu. Je jasný, že si každý trenér vybere svoji jedenáctku plus své náhradníky. Někteří kluci taky neměli rádi Franka, kterého já miluju, protože mi dal šanci, pod ním jsem debutoval, dal mi čuchnout k top fotbalu. Takhle to je. Kluci co teď hráli místo mě, třeba Justin Kluivert, svou šanci chytil, já taky tehdy přeskočil Viktora Fischera. I takhle se na to dneska koukám.“

Zeptám se přímo, měl jste někdy s Peterem Boszem konflikt?

„Ne. Nikdy jsme spolu konflikt z očí do očí neměli.“

Čili on si jel pouze svou profesionální práci, a v ní pro vás nebylo místo.

„Přesně tak. Ale teď, když už je trenér pryč, nechci o něm mluvit a už vůbec ne špatně.“

Potřeboval jste čas, abyste si věci, o kterých mluvíte, srovnal?

„Já na to vlastně koukám pořád podobně, třeba na celý Ajax. I když jsme se spolu bavili dřív o hodně věcech, chci především zůstat v Ajaxu a stát se tam nejlepším hráčem. Hrát za něj každý týden, dávat dvacet gólů za sezonu, to pořád strašně chci. Jsem tam čtvrtý rok, znám tam každého. Byla by blbost říkat, že chci pryč, ale...“ (přemýšlí)

Ano?

„Fotbal je o tom, že se hráč taky musí koukat na to, co je nejlepší pro něj. Aby se stal lepší. Být věrný klubu je krásný, ale nejde to úplně ve chvíli, kdy vůbec nehrajete. Jasně, že bych byl nejradši, kdybych mohl příští tři roky válet v klubu...“

