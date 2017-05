Šampioni z Realu řádili na náměstí, Ronaldo se bránil: Nejsem delikvent

Na tenhle pocit čekali dlouhých pět let. Fotbalisté Realu Madrid v neděli s přehledem zvítězili v posledním kole La Ligy na půdě Málagy 2:0 a zvedli nad hlavy trofej pro španělské šampiony. A okamžitě propuklo bouřlivé juchání na hřišti, v šatně, na tiskové konferenci a po návratu do Madridu i na tradičním místě oslav „bílého baletu“, na Plaza de Cibeles. Prostě splněný sen. Jen největší hvězdu Realu Cristiana Ronalda na chvíli rozladila otázka na údajnou „kufříkovou kauzu“, která ve Španělsku žila před zápasem.

Pár dní před vyvrcholením La Ligy se na internetu objevilo video s komentářem, podle kterého se měl Cristiano Ronaldo v předposledním duelu na půdě Celty Vigo (Real vyhrál 4:1) obořit na soupeře se slovy: „Kufřík… Ty. Spousta peněz,“ která prý ještě doprovodil gestem předávání kufříku a počítání peněz.

Kufr („maletin“) je přitom ve Španělsku okřídlené spojení pro kontroverzní pozitivní motivaci týmu třetí stranou - ať už klubem nebo hráčem. Ronaldo tak mohl naznačovat, že hráče Celty Barcelona "podpořila" ve snaze obrat Real o body. Podezření se ovšem stočilo i opačně - že "bílý balet" podpořil soupeře, aby se tolik nesnažil...

SESTŘIH La Ligy: Málaga - Real Madrid 0:2. Bílý balet slaví po pěti letech titul

A Ronaldo musel ve víru mistrovských ohlas řešit i tohle nařčení… „Lidé o mně mluví, jako bych měl být nějaký delikvent, a přitom vědí ho*no,“ prohlásil podle deníku Marca. „Nejsem svatý, ale rozhodně nejsem žádný ďábel,“ dodal hvězdný Portugalec, který Real nasměroval k titulu v Málaze prvním gólem.

„Jsem hrozně šťastný, protože to byl parádní závěr sezony, nejlepší za několik let,“ vrátil se ale Ronaldo rychle k příjemnějším věcem a zamyslel se i nad důvody triumfu. „Inteligentní vedení, pomoc od trenéra a příspěvky těch, kteří hráli méně,“ vysekl CR7 poklonu kouči Zidanovi i svým méně hvězdným spoluhráčům. A to ještě Real čeká finále Ligy mistrů. „Bude to hrozně těžké, ale teď si prostě užijeme náš titul po pěti letech,“ dodal.

Málaga - Real Madrid: Hotovo, Real vyhrál a slaví titul po pěti letech!

A hráči „bílého baletu“ si oslavy opravdu užívali. Vše začalo už na hřišti a pokračovala divokým křepčením v šatně, několik hráčů pak „přepadlo“ kouče Zidana na tiskové konferenci a zlilo ho vodou a šampaňským. Divoký musel být i návrat do Madridu, kde šampiony čekaly tisíce lidí na legendárním náměstí Cibeles, na kterém Real slaví všechny své triumfy. A minimálně fanoušci tenhle večírek natáhli do brzkých ranních hodin. Tohle byla prostě noc španělských „campeones“!

Kapitán Realu Ramos po zisku titulu: Ukázalo se, jak velký tým jsme

Málaga - Real Madrid: Fenomén Ronaldo! Zakončil sólo a Real bleskově vede 1:0