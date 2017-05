V Praze vypukne mistrovství světa ve fotbale studentů středních škol

Praha zažije v příštím týdnu další velkou mezinárodní sportovní akci. Na 20 hřištích se o titul mistrů světa utká 650 studentů a studentek středních škol z 24 zemí. Patronem turnaje probíhajícího od 21. do 29. května je Vítězslav Lavička, trenér fotbalové reprezentace hráčů do 21 let.