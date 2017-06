Jankulovski potěšil v Brně Nohavicu: Tak Baník opravdu porazil Barcelonu!

Čerstvý čtyřicátník Jankulovski si brněnský turnaj pochvaloval. "Je tu skvělé publikum, výborné týmy. I když cesta z Ostravy nebyla ideální, tak si to užíváme," řekl pro iSport TV.

Baník začal sobotní turnaj výborně, porazil totiž težkého zahraničního soupeře - legendy Barcelony. "My jsme si přijeli hlavně zahrát, ale když si vzpomenu, co zpíval Jarek Nohavica, jak vidí, že jednou Baník poráží Barcelonu, tak jsme mu to splnili aspoň nanečisto," usmíval se bývalý obránce AC Milán a připomněl tak Nohavicovu písničku Mám jizvu na rtu, kde se o takovém výsledku zpívá.

Přitom zrovna tento úspěch se nerodil lehce. "Přijeli jsme pět minut před utkáním, ale musím pochválit kluky, prohrávali jsme 0:2 a nakonec jsme ještě vyhráli," dodal.

Baník porazil Barcelonu! A Jankulovski pozdravoval Nohavicu

Hráč, který v roce 2007 vyhrál Ligu mistrů v dresu AC Milán, ale připomněl, že na Souboji legend přijel hlavně kvůli setkání s bývalými spoluhráči. "Nejde o tu výhru, ale o to zahrát si, pobavit se klukama, které jsem dlouho neviděl. Určitě nechcete prohrát všechny čtyři utkání, ale nedá se říct, že bychom se nějak hecovali," řekl Jankulovski.

Hvězdou brněnského turnaje se nakonec stal jeho bývalý spoluhráč z reprezentace Tomáš Ujfaluši. Stoper, který za Olomouc jediným gólem v semifinále vyřadil Barcelonu a se svým týmem po finálové výhře nad Spartou celý turnaj ovládl.

Ujfaluši s Kukou ze Souboje legend: Zahrajeme si a probereme to u piva

Bývalý hráč Barcelony Jofre Mateu: Je to tu zábavné, rádi bychom přijeli znovu