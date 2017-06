Čech v Arsenalu? Udělal dobře, není Terry, řekl bývalý spoluhráč na premiéře Tiempo 7

Inteligentní a pracovitý záložník, ve své éře klíčový hráč ruské reprezentace. To byl Alexej Smertin. Na Stamford Bridge strávil jen jednu celou sezonu, v Premier League však oblékl i dres Portsmouthu, Charltonu a Fulhamu. I z toho důvodu dva roky starý odchod Petra Čecha z Chelsea do Arsenalu schvaluje.

„Byl to dobrý krok, protože Arsenal je TOP tým, navíc v Londýně, takže se nemusel stěhovat… Víte, Petr nevyrostl v Chelsea jako například John Terry, do klubu přišel z ciziny, je to Čech. Proto si myslím, že jeho rozhodnutí bylo správné. Zůstal v Anglii, v nejlepší lize světa, což je fantastické,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Smertin při světové premiéře kopaček Nike Tiempo Legend 7 v Moskvě.

Nová kopačka Tiempo 7 je určena pro tvůrce hry a snoubí v sobě tradici s moderními inovacemi. Pravou klokaní kůži doplňuje revoluční technologie Flyknit, díky které je bota lehčí, pohodlnější a lépe sedí na noze. Na vývoji Tiempo 7 se svými postřehy a radami podílela řada fotbalových hvězd.

„V průběhu celého procesu jsme mluvili se spoustou hráčů – profesionálů i talentovaných mladíků. Určitě musím zmínit Gerarda Piquého, Antonia Rüdigera a Andreu Pirla, který nám pomáhal na více projektech, což bylo skvělé. Mluvili jsme i s Jackem Wilsherem a Sergiem Ramosem, bylo to skvělé a dali nám důležité podněty ohledně toho, jak by nová Tiempa měla vypadat,“ řekl Joel Bagby, designér Nike Football.