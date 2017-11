Se Spartou se těšil na Gerrarda. Výhra dobrá, říká Juliš po skalpu Liverpoolu

Výběr sparťanských hráčů do 23 let v Anglii porazil Liverpool • twitter.com/ACSparta_live

Byl to pro něj specifický zápas. Útočník Lukáš Juliš nastoupil ve výběru Sparty do 23 let na turnaji Premier League International Cup proti Liverpoolu. Proti týmu, kterému odmala zarytě fandí. Emoce však odložil v kabině a aktivním výkonem přispěl k cenné výhře Letenských 1:0. „Byl to zážitek. Hlavně naši mladí kluci si dokázali, že můžou hrát proti komukoli,“ konstatuje v rozhovoru pro iSport.cz

Sice se jedná o mládežnickou úroveň, ale výhra nad takovým soupeřem potěší vždy, že?

„Myslím, že pro Spartu je to super výsledek. Měli tam dobré hráče, třeba Ingse, který už nastoupil i za áčko. Byl to kvalitní zápas, hlavně pro mladé kluky je tohle skvělý výsledek. Ověří si, že můžou hrát proti komukoli. Teď ještě porazit Eindhoven a bude to dobré.“ (usmívá se)

Oba týmy si vypracovaly hodně šancí. Byl to otevřený zápas?

„Šancí bylo dost, ale nemyslím, že by se hrálo úplně do otevřena. Mezery v obranách vznikaly spíš po chybách. My jsme bránili docela dobře, ale oni se do nás dokázali dostat individuální kvalitou. Na druhou stranu, v obraně měl Liverpool nějaké díry. Bylo tam dost šancí, já jsem měl dvě, bohužel jsem trefil tyčku. Byly dvě penalty, určitě zajímavý zápas. Nehrálo se ale nahoru dolů, jako to bývá třeba v juniorce.“

Jak jste viděl svou příležitost, kdy jste trefil brankovou konstrukci?

„To byla úplná tutovka. Nevěděl jsem, jestli to mám hrát na dva dotyky. Zkoušel jsem to na jistotu, vystřelit důrazně. Tak jsem dal v sobotu gól za juniorku. Bohužel to byla tyčka, snažil jsem se to ještě dorazit, ale vyhlavičkovali mi to z brankové čáry. Moje chyba, tohle musí být gól. Ale nemyslím si, že bych to řešil špatně, spíš to byla smůla.“

Který hráč Liverpoolu vás nejvíc zaujal?

„Já jsem na to moc nekoukal, abych byl upřímný. Soustředil jsem se na svůj výkon, byl jsem trochu zafoukaný. Měli tam ale šikovné hráče. Výborně hrál ve středu Ben Woodburn, ten už je taky v áčku. Nemyslím si ale, že by mezi námi byly nějaké velké rozdíly.“

Vy jste velký fanoušek Liverpoolu. Jaké to bylo hrát proti „svým“?

„Bylo to divné. Den předtím jsme trénovali v tréninkovém centru Liverpoolu. Byl jsem rád, že tam můžu být. Soupeře měl trénovat Steven Gerrard, strašně jsem se na něj těšil. Ale nakonec nedorazil, tak jsem byl trochu smutný. Ale bylo to dobré, hezký pocit si zahrát proti takovému klubu. Kluci mi pak po té tyčce říkali, že přece nebudu dávat góly svému nejoblíbenějšímu klubu." (směje se)

Vy jste v posledních měsících laboroval se zdravotními problémy. Teď máte za sebou dva zápasy ve čtyřech dnech. Jak jste to zvládl?

„Měl jsem tři týdny antibiotika, léčil jsem nějaký zánět v těle. Myslel jsem si, že už na podzim do ničeho nenastoupím. Minulé úterý jsem ale začal trénovat a cítil se docela dobře, tak jsem šel hrát za juniorku v sobotu. Pak mi řekli, ať letím do Anglie, rád si tu zahraju dva zápasy. Je to lepší, než být dva a půl měsíce mimo. Teď je na mě, abych se dal přes prosinec dohromady, a uvidíme, co bude v lednu.“