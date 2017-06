Problémy se srdcem jsou po roce pryč. Na NHL mám, věří talent Réway

Téměř rok se nemohl ani hnout. Vinou virového onemocnění, které mu způsobilo zánět srdečního svalu, vynechal celou poslední sezonu. Zprvu se mluvilo o tom, že je jeho kariéra vážně ohrožena. Zlobivé dítě slovenského hokeje Martin Réway se ale nevzdal. Z postele skočil rovnou do tréninku a maká na svém velkém cíli. „Chci dokázat, že mám na NHL. Klidně hned letos,“ říká odhodlaně 22letý útočník, jenž se o to bude pokoušet v Montrealu.

Od pohledu byste ho těžko odhadovali na hokejistu. Martin Réway měří pouhých 173 centimetrů, přesto platí za největší slovenský talent současnosti. Před dvěma lety zazářil na Spartě, pak si střihl půl sezony ve švýcarském Fribourgu.

Po MS 2016 přišel vytoužený moment: podpis smlouvy s klubem NHL. Upsal se Montrealu, který ho draftoval. Jenže místo rvaní se o flek v prvním týmu přišel tvrdý direkt. Zánět srdečního svalu a dlouhá pauza.

Po deseti měsících bez hokeje je však 22letý šikula, kterého ale rovněž provází pověst velmi problémového jedince, zpátky v tréninku. A mety si neklade zrovna malé. „Věřím, že všem dokážu, že na NHL mám. A třeba tam budu už v této sezoně,“ řekl slovenskému deníku Nový Čas křídelník, jenž svým stylem hry připomíná Žigmunda Pálffyho.

Z kontraktu s Canadiens mu zbývají ještě dva roky. „Sezonu mě neviděli hrát, takže nevím, jestli mě pozvou do nováčkovského kempu. To ale spíš nepředpokládám, protože už mám taky svůj věk,“ řekl. Své výkonnostní posuny dokumentoval na twitteru. Všechny příspěvky spojoval hashtag #naděje. Tu podle svých slov Réway nikdy neztratil.

VIDEO: Takhle maká Martin Réway na návratu

„Vždycky je třeba věřit. Hokeji jsem za život obětoval hrozně moc, takže pokud bych nevěřil v návrat, vůbec bych tu dřinu nepodstupoval. Nezačínám hned úplně naplno, to po tak dlouhé pauze ani nejde. Mám jasně daný tréninkový plán, kterého se držím. Když půjde všechno podle předpokladů, měl bych být v září stoprocentně fit a připravený zabojovat o místo v Montrealu,“ hlásí sebevědomě.

Svými dřívějšími výkony zaujal i fanoušky Habs. Ti na slovenského potížistu nezapomněli a s nadějí vyhlíží jeho přílet do Kanady. „Je přesně tím typem hráče, který v tomto ročníku Canadiens scházel. Pokud se dá fyzicky do pořádku, může být rozdílovým prvkem,“ komentovali na klubovém fóru Réwayův návrat.

Léčba měla několik fází. Rebel, jenž krom nesporného hokejového umu proslul i řadou průšvihů v čele s nedostavením se na reprezentační sraz, vytrucovaným odchodem ze Sparty či alkoholovými dýchánky, přibral během rekonvalescence hodně kilogramů. Tváře měl oteklé, až ho pořádně nešlo poznat.

„Nabral jsem dost, už jsem ale na váze, kterou si chci udržet. Zesílil jsem, to jsem potřeboval,“ dodal ofenzivní démon, jemuž ale trenéři vždy vyčítali nedůraz směrem dozadu. „Chci dokázat velké věci,“ vyhlásil. Aby se mu to mohlo povést, musí změnit svůj přístup a disciplínu. Roční absence mu mohla ve srovnání priorit jen pomoct.

Těžko říct, zda se zvládne hned na první dobrou prosadit mezi hvězdami Montrealu. Pokud ne, neví, kde sezonu stráví. Má však jasno v tom, kde hrát nechce. „Určitě bych nešel do Slovanu Bratislava. Po tom, co jsem slyšel od kluků, kterým stále dluží na výplatách, opravdu ne. Je to hanba. Měli by s tím něco udělat, nebo KHL vůbec nehrát,“ rozohnil se talent, k němuž přesně sedí latinské heslo, které má vytetované na pravé ruce: Per aspera ad astra, tedy Přes nesnáze ke hvězdám.