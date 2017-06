Draft NHL: Nečas patří Carolině, Chytil Rangers, dočkali se i další Češi

PŘÍMO Z CHICAGA | Nico Hischier se zapsal do historie jako první švýcarská jednička draftu NHL, do prvního kola se vešli po dvou letech opět dva Češi. Po Martinu Nečasovi sáhli z dvanácté pozice Carolina Hurricanes, velkým překvapením byla 21. pozice Filipa Chytila, jehož si jako svoji druhou volbu v úvodním kole vyhlédli New York Rangers.

„Předpokládal jsem, že půjdu na řadu na konci prvního kola nebo na začátku druhého. Když jsem slyšel svoje jméno, bylo to překvapení a zároveň radost. Oddechl jsem si, že už to mám za sebou, že už tam můžu jít. Jsem rád, že to vyšlo. Když jsem přišel do haly, nervozita tam byla, ale jinak jsem si to užíval jako každý den,“ líčil velmi bezelstně zlínský odchovanec Chytil, jakmile sestoupil z pódia v dresu týmu z Manhattanu a pustil se do víru focení a rozhovorů.

Nečas a Hurikáni, to ladí málem jak rýmovačka z čítanky. Nejen podle jmen. Carolina o něj hodně stála, jejich evropský skaut Robert Kron ho dobře zná. Pochází z Brna, za které 18letý odchovanec Žďáru nad Sázavou nastupoval v extralize. „Jsem hrozně rád, že tu můžu sedět v tomhle dresu. NHL byla můj sen a stále je, udělám všechno, abych se jednou oblékl do dresu Hurricanes ve výstroji a mohl za ně hrát,“ povídal nejlepší český nováček sezony.



Kolem něj se točilo hodně klubů, do poslední chvíle však neměl tušení, kde skončí. „Z první patnáctky to mohl být jakýkoli tým. Vlastně z celého prvního kola. Já sám jsem pak už nevěděl, kdo by to mohl být. Pro hráče je draft loterie a já jsem za to hrozně rád, že tady sedím a že to je Carolina. I kvůli rodině, taky pro ně to je skvělý zážitek. K hokeji mě přivedli a žijí se mnou ten můj sen. Uvidíme, co dál. Za týden mají kemp, odcestuju tam a pak se asi vrátím,“ pokračoval evidentně šťastný a taky uvolněný Nečas, ze kterého vše spadlo.

Vstupní draft se v Chicagu koná poprvé, halu zaplnilo přes dvacet tisíc diváků. Z části tvořili publikum hráči a jejich doprovod, většinu sedadel však obsadili příznivci Blackhawks. A někdy měl výběr talentů atmosféru jak při zápase.

Aplaudovalo se i bučelo. „Je to neskutečné, co se tu děje, je vidět, že tím všichni žijí. Je to prostě nejslavnější hokejová liga na světě. Udělám všechno, abych si tady mohl zahrát a mohl hrát za New York Rangers,“ poznamenal Filip Chytil.

Draft se chystal oslavit s Martinem Nečasem, který mu hodně fandil a přál mu, aby prošel už v prvním kole jako on. Nakonec přišel na řadu o dobrých deset míst dřív, než se předpokládalo. „Jsem rád, že mi Martin přál, já jsem mu taky fandil. Je to skvělý kamarád a výborný hokerjista. Určitě spolu někam společně půjdeme,“ dodal Chytil.

Jedničkou se stal pro změnu Nico Hischier ze Švýcarska, který tak přepsal historii švýcarského hokeje a nově by měl působit v organizaci New Jersey Devils. Už dříve se však spekulovalo o tom, že by mohl tým z Newarku svůj talent slušně zobchodovat.

Mladý Evropan tak porazil amerického útočníka Nolana Patricka, jenž se nově potká s Jakubem Voráčkem, Radkem Gudasem a Michalem Neuvirthem ve Philadelphii. Trojkou pak je obránce Miro Heiskanen, kterého si stáhli zástupci Dallasu.

Ve 4. kole přišli v Chicagu na řadu další dva čeští hokejisté. Na 114. místě si vybralo Colorado devatenáctiletého brankáře Petra Kváču z prvoligových Českých Budějovic, který se nedočkal v minulých dvou letech. Hned za ním si na 115. místě zvolil Edmonton útočníka Ostapa Safina z pražské Sparty.

O kolo později se dočkali obránce Jakub Galvas z Olomouce a brankář Tomáš Vomáčka, který před uplynulou sezonou odešel z Hradce Králové do týmu zámořské juniorské soutěže NAHL Corpus Christi Ice Rays. Práva na Galvase si zajistilo Chicago, Vomáčku si vybral Nashville.

V šestém kole nejdříve přišel na řadu dvacetiletý liberecký forvard Dominik Lakatoš, který už mohl být draftovaný v minulých dvou letech. Stejně jako Chytila si jej vybrali Rangers. Nováček Vegas Golden Knights sáhl po brankáři Jiřím Paterovi, jenž stejně jako Kváča působí v českobudějovickém Motoru.

V posledním sedmém kole si Boston vybral obránce Daniela Bukače, který odešel před uplynulým ročníkem z Chomutova do zámořské juniorské WHL, kde hraje za Brandon.

Pořadí 1. kola draftu NHL 2017 v Chicagu (v pořadí tým NHL - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž):

1. New Jersey Devils - Nico Hischier - Švýcarsko - útočník - Halifax/QMJHL,

2. Philadelphia Flyers - Nolan Patrick - Kanada - útočník - Brandon/WHL,

3. Dallas Stars - Miro Heiskanen - Finsko - obránce - IFK Helsinky/Fin.

4. Colorado Avalanche - Cale Makar - Kanada - obránce - Brooks/AJHL,

5. Vancouver Canucks - Elias Pettersson - Švédsko - útočník - Timra/Švéd.,

6. Vegas Golden Knights - Cody Glass - Kanada - útočník - Portland/WHL,

7. New York Rangers - Lias Andersson - Švédsko - útočník - HV 71/Švéd.,

8. Buffalo Sabres - Casey Mittelstadt - USA - útočník - Green Bay/USHL,

9. Detroit Red Wings - Michael Rasmussen - Kanada - Tri-City/WHL,

10. Florida Panthers - Owen Tippett - Kanada - útočník - Mississauga/OHL,

11. Los Angeles Kings - Gabriel Vilardi - Kanada - útočník - Windsor/OHL,

12. Carolina Hurricanes - Martin Nečas - ČR - útočník - Kometa Brno/ČR,

13. Vegas Golden Knights - Nicholas Suzuki - Kanada - útočník - Owen Sound/OHL,

14. Tampa Bay Lightning - Callan Foote - Kanada - obránce - Kelowna/WHL,

15. Vegas Golden Knights - Erik Brännström - Švédsko - obránce - HV 71/Švéd.

16. Calgary Flames - Juuso Välimäki - Finsko - obránce - Tri-City/WHL,

17. Toronto Maple Leafs - Timothy Liljegren - Švédsko - obránce - Rögle/Švéd.,

18. Boston Bruins - Urho Vaakanainen - Finsko - obránce - Jyväskylä/Fin.,

19. San Jose Sharks - Joshua Norris - USA - útočník - USA '18'/USDP,

20. St. Louis Blues - Robert Thomas - Kanada - útočník - London/OHL,

21. New York Rangers - Filip Chytil - ČR - útočník - Zlín/ČR,

22. Edmonton Oilers - Kailer Yamamoto - USA - útočník - Spokane/WHL,

23. Arizona Coyotes - Pierre-Olivier Joseph - Kanada - obránce - Charlottetown/QMJHL,

24. Winnipeg Jets - Kristian Vesalainen - Finsko - útočník - Frölunda/Švéd.,

25. Montreal Canadiens - Ryan Poehling - USA - útočník - St. Cloud State University/NCAA,

26. Dallas Stars - Jake Oettinger - USA - brankář - Boston University/NCAA,

27. Philadelphia Flyers - Morgan Frost - Kanada - útočník - Sault Ste. Marie/OHL,

28. Ottawa Senators - Shane Bowers - Kanada - útočník - Waterloo/USHL,

29. Chicago Blackhawks - Henri Jokiharju - Finsko - obránce - Portland/WHL,

30. Nashville Predators - Eeli Tolvanen - Finsko - útočník - Sioux City/USHL,

31. St. Louis Blues - Klim Kostin - Rusko - útočník - Dynamo Moskva/KHL.