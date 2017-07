Hvězdy NHL na cestách. TOP 8 jmen prvního dne na trhu s volnými hráči

Martin Hanzal už má novou adresu, Radulov s Jágrem ještě ne • FOTO: Koláž: iSport.cz Trh s volnými hráči se včera konečně otevřel a solidně zahýbal se soupiskami klubů NHL. Tým, který se nezapojil? Takový v sobotu nebyl. Server iSport.cz veškeré přesuny postupně sledoval a teď vám nabízí přehled tří největších přesunů a tří hvězd, které na nové angažmá čekají. Plus si můžete na každé straně přečíst o jednom českém borci.

Kevin Shattenkirk (Washington - Rangers) Kevin Shattenkirk • Foto Reuters / Charles LeClaire-USA TODAY Sports Nový klub: New York Rangers

Předchozí klub: Washington Capitals

Délka kontraktu: 4 roky

Hodnota: 26,6 milionu dolarů Měl vyšší nabídky a klidně mohl na některou kývnout, ale americký bek, nejžádanější muž letošního trhu s volnými hráči, už dávno dopředu avizoval, že New York by byl jeho ideálním domovem. Na pár let teď bude.

Karl Alzner (Washington - Montreal) Karl Alzner • Foto Reuters / Geoff Burke-USA TODAY Sports Nový klub: Montreal Canadiens

Předchozí klub: Washington Capitals

Délka kontraktu: 5 let

Hodnota: 23,1 milionu dolarů Další bek Capitals, ale tenhle byl úplně jiný. Zatímco Shattenkirk pomáhal v play off svými body, Alzner patřil Capitals od draftu 2007 a jeho specialitou byla defenzivní práce. Montreal ho luxusně zaplatil, ve smlouvě má i limitovanou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Patrick Sharp (Dallas - Chicago) Patrick Sharp • Foto Reuters / Brad Rempel-USA TODAY Sports Nový klub: Chicago Blackhawks

Předchozí klub: Dallas Stars

Délka kontraktu: 1 rok

Hodnota: 800 tisíc dolarů Tenhle přestup, to je prostě jasná srdcovka. Uplynulé dva ročníky strávil Sharp v Dallasu, ale ten poslední se mu i kvůli zranění nevydařil. Teď se vrací tam, kde vyhrál 3 Stanley Cupy a kde hrál téměř deset sezon. Vzdal se vysokého platu, klub mu za to dal podpisový bonus 200 tisíc dolarů. Na sklonku kariéry si ještě chce užít, klidně může zase dát 25 gólů.

Martin Hanzal (Minnesota - Dallas) Martin Hanzal • Foto ČTK/AP Nový klub: Dallas Stars

Předchozí klub: Minnesota Wild

Délka kontraktu: 3 roky

Hodnota: 14,2 milionu dolarů Generální manažer Jim Nill pojmenoval dost jasně důvody, proč se rozhodl vložit peníze do českého útočníka. „Na vhazování patří mezi nejlepší hráče v lize a díky jeho komplexní univerzální hře nám pomůže výrazně se vylepšit," řekl. Co dodat. Snad jen přání pevného zdraví, to Hanzalovi často chybělo.

Alexander Radulov (Montreal - ???) Alexandr Radulov • Foto ČTK/AP Nový klub: ???

Předchozí klub: Montreal Canadiens

Délka posledního kontraktu: 1 rok

Hodnota: 5,75 milionu dolarů

O kom se spekuluje: Montreal, Dallas Před pár dny se objevila informace, že ruský hokejista si žádá smlouvu, která by měla být zhruba na 6 let a s platem okolo 7 milionů dolarů. Generální manažer kanadského klubu Marc Bergevin okamžitě řekl, že takovou od Canadiens nedostane. Stejný klub s ním nicméně dále jedná, stejně jako Dallas.

Patrick Marleau (San Jose - ???) Patrick Marleau • Foto Reuters Nový klub: ???

Předchozí klub: San Jose Sharks

Délka posledního kontraktu: 3 roky

Hodnota: 20 milionů dolarů

O kom se spekuluje: San Jose, Boston, Rangers, Los Angeles V dresu Sharks má za sebou neskutečných 19 sezon a těžko si ho představovat někde jinde. Nastat to ale může, Sharks prodloužili o další rok Joe Thorntona a dle původních spekulací by tak neměly zbýt peníze i na Marleaua. Ale ruku na srdce, umíte si ho představit třeba v dresu Kings?

Andrej Markov (Montreal - ???) Andrej Markov • Foto Reuters / Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports Nový klub: ???

Předchozí klub: Montreal Canadiens

Délka posledního kontraktu: 3 roky

Hodnota: 17,2 milionu dolarů

O kom se spekuluje: Montreal Je mu sice 38 let, ale má skvělou formu. Na ledě sbírá hromadu bodů a internetem koluje video, jak v létě trénuje. Kdejaký mladík by se vedle něj styděl. Od Canadiens, kde hraje od roku 2000, si žádá dvouletou smlouvu s ročním platem 6 milionů dolarů. A to se zatím vůbec nelíbí...