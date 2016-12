Češi stahovali ztrátu marně. Dohnat tři góly je hodně, litoval Zohorna

"Věděli jsme, že oni do nás hned od začátku půjdou. Myslím si, že kdybychom to první třetinu udrželi třeba jen 0:1, tak by zápas byl úplně jiný, ale dali tři góly, což je pak těžké hrát další třetiny. Ve druhé jsme zlepšili hru, byli jsme lepší, ale dohnat tři góly je hodně," řekl Zohorna.

Do druhého dějství vstoupil český tým jako vyměněný. "Hráli jsme pak líp, donutili jsme je dělat chyby. Škoda, že jsme nepřidali další branky," litoval Zohorna, který se zapsal jako jediný mezi střelce v 28. minutě. Jeho teč po pokusu Michala Jordána si sudí ještě nechali prověřit u videa. "Věděl jsem, že jsem tam byl jako poslední hráč, nikomu jsem nebránil a puk mě trefil do holení."

Naději na obrat podle něj sebraly nevyužité přesilovky a následná trefa Ivana Tělegina z 43. minuty. "Říkali jsme si, že ve třetí třetině by to šlo, když jsme do ní šli za stavu 1:3, ale nedali jsme přesilovku a dostali jsme gól na 1:4. Pak už si to Rusové pohlídali," podotkl útočník Chabarovsku.

Dalo se podle něj využít toho, že sborná ve druhé části vypadla z rytmu. "Určitě si mysleli, že to půjde samo, ale my jsme hráli líp a donutili jsme je dělat chyby. Je škoda, že jsme nedali ve druhé třetině o jeden nebo dva góly víc. My jsme se tam zvedli a oni taky přestali hrát tak útočně jako v první třetině," prohlásil Zohorna.

Zápas byl podle něj po nočním cestování hodně těžký. Hráči se dostali do postele až okolo šesté hodiny ruského času (4:00 SEČ). "Těžké to bylo, přijeli jsme pozdě, ale tak to holt je, člověk se s tím musí poprat. Nevymlouval bych se na to," uvedl Zohorna, který je z působení na Dálném východě zvyklý na dlouhé přesuny v KHL.

"Spali jsme asi tak všichni stejně nějakých pět hodin po příletu a hoďku a půl ještě odpoledne. Přelet byl krátký, takže v letadle ani nemá člověk prostor spát. Samotný přelet nebyl tak unavující, spíš hrálo roli, že jsme přijeli na hotel až někdy v šest ráno než dřív večer. Ale tak to bylo nastavené, ve druhé třetině jsme se s tím poprali," řekl Zohorna.

V neděli budou Češi v závěrečném utkání se Švédskem bojovat o první bodový zisk na turnaji a únik z posledního místa. "Dáme do toho všechno a věřím, že vyhrajeme," dodal Zohorna.