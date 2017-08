Bolt gratuloval Gatlinovi, ten se mu klaněl. Zabil mě start, litoval po bronzu

„Zabil mě můj start. Normálně se mi daří lépe během prvních běhů, ale tentokrát to nefungovalo. A to mě zabilo,“ hodnotil Bolt. „Bylo to těžké, trochu stresující. Ale šel jsem do toho jako na jakémkoli jiném šampionátu. Lidem děkuju za podporu, hnali mě, abych ze sebe dostal to nejlepší.“

Američan Justin Gatlin po dvanácti letech vyhrál stovku na mistrovství světa, po závodě se poklonil loučícímu se Jamajčanovi Usainu Boltovi. Pak se chvilku objímali.

„Usain řekl: Gratuluju ti, zasloužíš si to,“ vyprávěl Gatlin. „On ví, jak tvrdě pracuju. Dnes to bylo o V (vítězství) a já jsem ho sebral. Je to surrealistické. Usain udělal pro náš sport strašně moc a inspiroval ostatní jako Colemana a mě.“

Gatlin byl sprinterskou hvězdou v letech 2004 a 2005. Na olympiádě v Aténách vyhrál stovku a získal další dvě medaile. Na MS 2005 v Helsinkách získal sprinterský double na stovce i dvoustovce. Pak však spadl do dopingového skandálu a hrozil mu doživotní zákaz startů. Kvůli spolupráci s antidopingovými úřady ale dostal jen čtyři roky. Od roku 2010 je zpět, ale fanoušci si jeho hříchy pamatují. Proto na něj během pátku i soboty Londýnský stadion hromově bučel.

„Není to o publiku. Snažil jsem se zůstat soustředěný. V semifinále jsem ušetřil energii a do finále jsem šel udělat, co jsem měl,“ reagoval Gatlin. „Lidé, kteří mě milují, mi fandí doma. Na to se soustředím. Cítil jsem se jako v roce 2004. Vyhrál jsem malým rozdílem a proběhnout cílem bylo úžasné.“

Mezi dva staré soupeře se vešel stříbrný mladík Christian Coleman.

„Je to historický moment. Bolt je muž, který posunul náš sport na novou úroveň. Byl mojí ikonou, když jsem vyrůstal. Je pro mě čest být s ním na jedné dráze,“ řekl Coleman.