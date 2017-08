Rozladěný tyčkař Kudlička: Tady nejsme na okresním přeboru!

PŘÍMO Z LONDÝNA | Osm tučných finálových let tyčkaře Jana Kudličky nečekaně skončilo v kvalifikaci mistrovství světa v Londýně. Dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy, bronzový z halového MS i ME ukončil úspěšnou sérii čtrnácti finálových účastí v řadě. „Jsem připraven udělat nějaké razantnější změny,“ hřímal Kudlička, který si stěžoval na špatný stav šuplíků v sektoru.

Nejhorší výkon v sezoně si Jan Kudlička paradoxně schoval do kvalifikace mistrovství světa. Skočil 545 centimetrů, stejně jako další reprezentant Michal Balner. Do finále neprošel ani jeden. Svůj vliv měl i problematický stav sektoru.

„Je strašně smutné, že je mistrovství světa v atletice a pořadatelé neohlídají šuplíky. Vždycky tam trčí ta guma, na velkých akcích je s tím problém. Takový, že za nimi musel zajít Lavillenie a začali to tam v průběhu rozcvičování ořezávat,“ zlobí se Kudlička. „ Což je úplně nemyslitelné, tady nejsme na okresním přeboru. Ale je to pokaždé problém. Jak je ta guma v šuplíku, ty tyče nejedou dopředu.“

Kudlička skočil základní výšku 545 centimetrů napoprvé, o patnáct centimetrů výš, ale třikrát neuspěl. „Tři pokusy jsem zvoral. Třetí už byla z nouze ctnost do poslední sekundy. Přišel nějaký poryv, foukalo proti a to už v půlce rozběhu víte, že to je prostě na prd,“ líčil Kudlička, který dal jasně najevo své zklamání. „Jsem připraven udělat nějaké razantnější změny.“

Kudlička dlouhodobě patří k esům českého týmu. V kvalifikaci naposledy skončil na mistrovství světa 2009 v Berlíně a dodnes to bylo jeho jediné zaváhání na významných akcích. Ve finále byl jen v letních sezonách na třech olympiádách v řadě, třech mistrovstvích světa a čtyřech evropských šampionátech, z nichž přivezl dvě medaile. V absolutních výkonech ale na světovou špičku ztrácí, zatím jen jednou v kariéře překonal hranici 580 centimetrů, kde v posledních letech leží medaile.

„Já si ani nepřipouštěl, že bych do finále nepostoupil. Je třeba za tím udělat tlustou čáru, prostě to k tomu sportu patří. Měl jsem tu finálovou šňůru docela dlouhou a hezkou a doufám, že teď za tím udělám čáru a nebude už série finálové, ale bude série medailová,“ říká Kudlička.

„Občas nějaké medaile byla a dařilo se postupovat do finále. Ale vnitřně mě to neuspokojovalo, protože si myslím, že mám na mnohem víc, než dělat finále a občas nějakou medaili. Možná je dobře, že jsem dneska vypadl.“

O chystaných změnách Kudlička neznačil nic bližšího, zřejmě se ale nebudou týkat kouče Boleslava Patery. „Že bych to měnil až takhle, to ne. Ale samozřejmě půjdu do sebe. Je dobře, že jsem si letos trošku nabil hubu. Byť si myslím, že na začátku sezóny jsem na to byl životně. Čas bude v říjnu, listopadu, prosinci. V halové sezoně budu jako nový člověk,“ věří Kudlička.



Do konce sezony má ale Kudlička ještě jeden vrchol, 24. srpna ho čeká finále Diamantové ligy v Curychu. „Mám v plánu trénovat, protože tam bych si rád spravil chuť,“ řekl Kudlička.