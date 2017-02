Superhvězda pro Zlatou tretru. Do Ostravy přijede vytrvalec Farah

Mo Farah, který je společně s Usainem Boltem nejlepším atletem současnosti, poběží na letošní Zlaté tretře Ostrava (28. června 2017). Čtyřnásobný olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa poběží v Ostravě Memoriál Emila Zátopka na 10 tisíc metrů. „Je to symbolické, protože odborníci už dlouho diskutují, jestli je nejlepším vytrvalcem historie Zátopek, Farah nebo Gebrselassie, tak jsem rádi, že můžeme v Ostravě Faraha představit právě v Zátopkově memoriálu,“ říká manažer mítinku Alfonz Juck.

Mo Farah (33 let) nebude v Ostravě poprvé. V roce 2008 skončil na pět kilometrů mezi poraženými. „Tehdy všichni sledovali Bolta a Farah nebyl vůbec spokojený, skončil až sedmnáctý. Teď se vrací jako superšampion,“ připomněl Juck. „Navíc to bude jeho poslední rok na dráze, chce se pak věnovat maratonům. I proto je jeho start ohromně cenný, chce tady běžet o co nejlepší čas.“

Farah se do Ostravy těší. „Bude to poprvé, co nastoupím na dráhovou desítku v Evropě mimo šampionáty,“ vzkázal přes organizátory. „Slyšel jsem, že atleti v Ostravě dosahují kvalitní výkony, věřím, že bude spolupracovat i počasí a dosáhnu kvalitní čas.“

Farah rozhodně nebude poslední světovou hvězdou pro Zlatou tretru. Organizátoři stále pracují i na tom, aby se v Ostravě ukázal i Usain Bolt.

Oznámené hvězdy Zlaté tretry Ostrava 2017

Mo Farah - 10 tisíc metrů

Thomas Röhler - oštěp

Christian Taylor - trojskok

Jiřina Ptáčníková - tyčka