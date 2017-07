Kdo vyhrál? Co dokáže udělat šest milimetrů, žasl Kittel po triumfu

Pouhých 6 milimetrů dělilo Marcela Kittela a Edvalda Boassona Hagena do etapového prvenství. V pořadí sedmou etapu letošního ročníku Tour de France ovládl nakonec Kittel, bylo to však hodně těsné. „Když jsem přejel cílovou čáru, tak jsem neměl ponětí, jestli jsem vyhrál, nebo ne,“ prozradil své pocity těsně po vyhlášení.

Už potřetí během letošní Tour de France ovládl etapu, celkově už vyhrál německý cyklista Marcel Kittel na Staré dámě dvanáctkrát. „Dosažení dvanácti etapových prvenství je něco neuvěřitelného. Jsem ve skvělé kondici, ale stejně je to šílené. Jenom letos mám už tři výhry na Tour, jsem maximálně šťastný,“ nechápal Kittel.

V cíli byl o pouhé tři desetitisíciny vteřiny dřív, než jeho spurtérský soupeř Hagen. „Bylo to hodně těsné. 150 metrů před cílem jsem si myslel, že zbývá ještě 200, ale naštěstí se mi mezi jezdci otevřela skulina, takže jsem mohl Edvalda dojet,“ popisoval svou cestu do cíle. "Bylo to nejtěsnější vítězství mojí kariéry. Šest milimetrů a co to dokáže udělat, takový rozdíl mezi velkým nadšením a velkým zklamáním," dodal vítěz tří letošních etap. Kromě té sedmé ovládl i druhou a šestou.

Cyklisté během sedmé etapy nebojovali pouze se svými silami, ale také s obrovským vedrem a nepříjemnými bočními větry. Po závodě si na teplo i protivný vítr stěžovali mnozí závodníci, mezi nimi i vítěz páté etapy Fabio Aru. „Dneska to nebylo lehké. Kvůli větru bylo v pelotonu hodně stresu. Mí spolujezdci mě vždy drželi vpředu, ale po sedmi etapách už jsou všichni unavení,“ řekl Aru.

Stejné pocity má z etapy i držitel bílého trikotu pro nejlepšího mladého jezdce Simon Yates. „Nebylo to dneska snadné. Možná to v televizi vypadalo lehce, ale nebylo. Na začátku se mi jelo hezky, uvolněně, jak to mám rád. Ale netrvalo to dlouho. Vzhledem k bočním větrům se z toho stal stresující den.“ A přiznal také, že se boj o žlutý trikot, který znovu vybojoval Froome, bude ještě hodně zajímavý. „Hodně lidí není od Frooma v tabulce daleko, takže tento víkend očekávám agresivnější závodění. Už nebude žádná rovina,“ uvědomuje si.

Na počasí má úplně rozdílný pohled lídr průběžného hodnocení Chris Froome, který letos bojuje o třetí zlato v řadě. „Když jsme začínali v Německu, tak takové vedro nebylo, ale já přesně tohle teplo miluju. Dělá to z Tour de France přesně to, co má být,“ radoval se britský cyklista.

