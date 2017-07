Froome si jede pro trumf na Tour. Jak zastavit favorita v časovce?

PŘÍMO Z FRANCIE | Kolem půl šesté odpoledne pozná cyklistická Tour de France svého letošního vítěze. Tehdy skončí rozhodující časovka v Marseille, do které jde v nejlepší pozici obhájce titulu Chris Froome. Na jeho náskoku ve výši 23 vteřin na druhého Romaina Bardeta nic nezměnila ani páteční 19. etapa do Salon-En-Provence, určená hlavně k přejezdu na úplný jih. Vše směřuje k velkému rozuzlení.

Obhájce prvenství si věří, přestože bude muset jako lídr Tour obléct univerzální žlutý dres, dodávaný organizátory, a ne speciální časovkářskou kombinézu, vyvinutou týmem Sky, s výstupky na ramenou pro lepší proudění vzduchu. Tu Britové použili na startu Tour při časovce v Düsseldorfu a zcela ji ovládli.

„Pokud vím, tak ve všech časovkách, v nichž jsem tady usiloval o titul, jsem ve žlutém dresu jel taky. A vždycky jsem to zvládnul. Nakonec to není o dresu, ale o nohou,“ mávl rukou Froome.

Kotel na legendárním fotbalovém stadionu v Marseille (vejde se do něj až 67 tisíc fanoušků) požene sice Bardeta, ale ten by měl mít podle papírových předpokladů spíš starosti s uhájením místa na stupních vítězů.

Pro mnohé je dnešní časovka právě jen bitvou o pořadí za Froomem. Na technické trati by konkurenti na Frooma museli najet víc než vteřinu na kilometr, aby ho mohli sesadit.

Jak se dostat před Frooma

Nebo v etapě skončit na stupních vítězů a pomoct si časovým bonusem, což ale není pravděpodobné vzhledem k tomu, úvodní časovku v Německu Brit zvládl ze všech favoritů nejlépe. Na nejbližší soupeře tam najel nejméně 37 vteřin na každého, a to se jelo jen na 14 kilometrů. Takový výkonnostní rozdíl v Marseille by znamenal převahu více než minutovou.

Co by Frooma mohlo dnes zastavit? Možná déšť, který by mohl přivodit pády, nebo technické potíže. Déšť ale můžeme vyškrtnout, předpověď hovoří o horkém počasí s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Takový žár na jihu Francie panuje.

Pak je tady faktor nenadálé události.

„Přistoupím proto k této časovce stejně jako v Düsseldorfu a stejně jako ke všem, které jsem jel v předchozích letech. Vsadím na jistotu, hlavně v zatáčkách. Nemusím dělat nic extra. Je na mě, abych Tour vyhrál. Jsem to já, kdo může závod ztratit,“ uvědomuje si.

Pokud má Froome z něčeho strach, je to pád. „Pádu se bojím víc než technických problémů. Vždycky můžete vyměnit kolo, pokud máte defekt, ale nemůžete vyměnit nohy, jestliže spadnete. Jsem ovšem ve fantastické pozici. Preferuji rozhodně tuhle před tím, že bych byl druhý nebo třetí a musel dohánět čas,“ zavtipkoval si.