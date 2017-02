Cyklistická divočina! Kittel dostal loktem, útočníka sjel na Twitteru

Kittel, jenž vyhrál úterní i středeční hromadný dojezd, přijel dnes do cíle s krvavou ránou vedle levého oka a po jeho výzvě komisaři Grivka diskvalifikovali. Německý spurtér navíc požadoval pro člena týmu Astana až půlroční zákaz činnosti.

"Dostal jsem ránu od Grivka. Proto mám krev na tváři, nespadl jsem," vysvětlil lídr stáje Quick-Step Floors. Na jeho předchozí vavříny navázal krajan John Degenkolb, Kittel nicméně nadále celkově vede.

"Byly trochu zmatky v dnešní větrné etapě. Tým pracoval před spurtem dobře, ale nebyl jsem v dobré pozici a ani hlava mi nefungovala, jak měla," dodal lídr závodu. Čeští cyklisté v Dubaji nestartují.

Lídr závodu se k inkriminovanému momentu vyjádřil také později na svém Twitteru, kde ukrajinského závodníka zkritizoval. "Za něco takového nemohu omluvu přijmout. Tohle do cyklistiky nepatří. Grivko tím vrhl stín na náš krásný sport," uvedl Kittel.

O pár minut později už ale vtipkoval s koláží, kde postavě boxera nasadil svou hlavu. "Hledal jsem Grivka na Googlu a našel jsem, že má 70 kilogramů. Kámo, znáš svoje hranice!"

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0