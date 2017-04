Cyklistická událost roku je tu! Štybar si v tréninku na Roubaix na kostkách ustlal

Poslední týdny je to pro cyklistický tým Quick-Step Floors všude stejné: davy fanoušků se tísní kolem jeho autobusu, výprava se těší masivnímu zájmu. To vše kvůli poslední sezoně Toma Boonena, velké postavy (nejen) jednorázových závodů.

„Ani se nemusíte ptát, jaké to je,“ říkal s úsměvem do kamery Zdeněk Štybar během týdne na startu závodu Scheldeprijs, který výjimečně startoval v Boonenově rodném městě Molu v Belgii.

Tým tam rozdával i velké fotografie Boonenova obličeje na papundeklu a gumičce, které si fanoušci nasazovali na tvář jako na karnevalu. „Atmosféra je naprosto neuvěřitelná. Všichni ti lidé tleskající Tomovi, pak všichni kolem trati, prostě naprosto úžasná atmosféra celý den. Samozřejmě to bylo hodně stresu, ale užil jsem si to,“ popisoval Štybar z jiného závodu, další velké klasiky Okolo Flander.

Velká pozornost s sebou ale nese taky všudypřítomné kamery a fotoaparáty, což se ukázalo pro Štybara jako nevýhodné při páteční tréninkové jízdě po trati Paříž-Roubaix. Na dlážděném úseku, kde byly kostky pokryty i prachem, se mu svezlo kolo a jezdec se poroučel k zemi. Fotoaparáty nepřestaly cvakat, dokud nevstal…

„Nic velkého, pouze drobnost,“ zamlouval hned pád sportovní ředitel týmu Wilfried Peeters. Štybar měl podle jeho slov defekt, nemohl už zastavit a kolo ho pod ním zradilo.

Náladu uvnitř týmu to rozhodně nepokazilo. Na jiném úseku si Štybar vyzkoušel bleskové zrychlení jako při nástupu a na dráze cílového velodromu v Roubaix si dokonce sestava Quick-Stepu z legrace zaspurtovala. Zvítězil – jak jinak – Boonen.

Takový je i ideální scénář pro neděli.

„V neděli budeme mít jeden úkol a to je pomoct Tomovi k vítězství. Osobně mu to přeji, chci, aby vyhrál, a abych zažil ten historický moment,“ povídal Štybar novinářům na místě. Snad každého nyní zajímá hlavně to, jestli Boonen dokáže slavný závod popáté vyhrát, což by ho osamostatnilo v přehledu všech vítězů Paříž-Roubaix.

V pátek se zkoušela i speciální kola, která na dlážděných úsecích dostávají neuvěřitelně zabrat. Boonen nastoupil se stejným typem, který mu selhal při závodě Okolo Flander, kde kvůli potížím s řetězem vypadl z boje o prvenství.

Zkušební jízda na trase Paříž-Roubaix dopadla dobře.

„Ale byl to pěkný chaos, hlavně na začátku se všemi těmi kamerami a fotografy,“ ulevil si sportovní ředitel Peeters. „Jsem rád, že si nikdo neublížil. Tyhle dny bývají kolikrát mnohem nebezpečnější než závod samotný.“

Slavná klasika Paříž-Roubaix začíná v neděli v 11 hodin, celou ji přímým přenosem vysílá ČT sport.