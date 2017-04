Cyklista zabloudil, místo v cíli Paříž-Roubaix skončil na policejní stanici

Ne každému bylo na nedělním cyklistickém závodě Paříž-Roubaix dopřáno stát se hrdiny jako těm, kteří skončili na stupních vítězů. Italský závodník Andrea Guardini skončil místo v cíli na policejní stanici, kam ho odvezla hlídka z dálnice A23. Guardini totiž během závodu vzdal, ale rozhodl se do cíle dojet na kole, což se mu stalo osudným. Zabloudil a dostal se až na dálnici, kde se ve Francii na kole jet nesmí. Dramatický finiš mezi vítězným Gregem van Avermaetem a druhým Zdeňkem Štybarem tak sledoval na policii.

Závodník týmu UAE Emirates zabalil závod 68 kilometrů před cílem po projetí druhou občerstvovací stanicí. Tam se ale dozvěděl, že na týmové auto by musel čekat 40 minut, než se k němu dostane. A to se mu nechtělo.

Stejnou zkušenost udělal minulý rok Zdeněk Štybar. Necítil se dobře, ale než by se auto jeho týmu propletlo úzkými cestami severu Francie až k němu, čekal by zbytečně dlouho. A tak na kole jel až do cíle, přestože se na něm trápil.

Andrea Guardini měl stejný nápad, netrefil ale správnou cestu. Dostal se tedy na dálnici. Policisté ho sebrali, naložili i s kolem do auta a odvezli s sebou.

„Musím poděkovat francouzské policii, že mě tam našla!“ hlásil cyklista ze stanice ve městečku Villeneuve-d’Ascq. „Chovali se velice pohostinně, nechali mě dívat se na konec závodu, byli milí. Mohl jsem zavolat manželce, ta kontaktovala tým a po několika telefonních hovorech jsem byl zase venku. Musím říct, že jsem nebyl zatčený, můj trestní rejstřík je stále čistý. Hodně jsme se tomu s policisty nasmáli a já mám aspoň dobrou příhodu k vyprávění na konci kariéry,“ vylíčil svoje trampoty jezdec.