Další medaile! Bábek na MS na kilometru s pevným startem získal stříbro

Bábek byl čtvrtý v kvalifikaci, ale ve finále svůj výkon vylepšil a stal se prvním českým medailistou v závodě na 1 km s pevným startem. Dosáhl přitom na tisícinu shodného času jako další Francouz Quentin Lafargue, jenž byl loni na MS třetí. Oba mají stříbro, bronz udělen nebyl.

Pervis jasně triumfoval s náskokem více než tří desetin vteřiny. "Byl to dramatický závod. Dva jezdci se stejným časem na stříbro, to není vůbec obvyklé. Loni to pro mě bylo těžké, když jsem nedokázal na mistrovství světa získat vůbec žádnou medaili, ale hodně jsem se připravoval na tento šampionát v Japonsku, pak i ve Francii a vyšlo to takhle," radoval se Pervis, jenž už má v Hongkongu bronz z týmového sprintu.

Obhájce titulu Němec Joachim Eilers skončil až pátý. Druhý český dráhař David Sojka se do osmičlenného finále nedostal, ve výsledkové listině figuruje na devatenácté příčce.

Mistrovství světa v dráhové cyklistice v Hongkongu:

Muži:

1 km s pevným startem: 1. Pervis (Fr.) 1:00,714, 2. Bábek (ČR) a Lafargue (Fr.) oba 1:01,048, ...19. Sojka (ČR).

Ženy:

Bodovací závod: 1. Barkerová (Brit.) 59 bodů, 2. Hammerová (USA) 51, 3. Wildová (Niz.) 35, ...19. Machačová (ČR) 0.