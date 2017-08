Sedmou etapu Vuelty ovládl po úniku Mohorič, lídr Froome ztratil přes osm minut

Rozhodující únik se zrodil již po jedenácti kilometrech. Po stoupání na Alto del Castillo třináct kilometrů před cílem vedoucím po kostkách vpředu zůstali jen čtyři závodníci a Mohorič následně úspěšně zaútočil ve sjezdu.

Cílem v městě Cuenca projel s náskokem 16 sekund před Polákem Pawlem Poljanským a Španělem Josém Rojasem. "Je to neuvěřitelné. Už je to dlouho, co jsem něco velkého vyhrál a je to skvělý pocit opět zvítězit," pochvaloval si Mohorič, juniorský mistr světa z roku 2012, který o rok později vyhrál šampionát do 23 let.

"Byl jsem v úniku v etapě, kterou vyhrál Lucenko, a cítil jsem se dobře. I když to nebyla etapa pro mě, skončil jsem v ní čtvrtý. Dneska tým chtěl, abych se dostal do úniku. Snažil jsem se šetřit síly a dát do toho v závěru všechno. Konec mi svědčil, sjezdy umím," uvedl Mohorič.

Cyklistický závod Vuelta - 7. etapa Llíria - Cuenca (207 km):

1. Mohorič (Slovin./SAE Team Emirates) 4:43:35, 2. Poljanski (Pol./BORA-hansgrohe), 3. Rojas (Šp./Movistar), 4. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) všichni -16, 5. De Marchi (It./BMC), 6. De Tier (Belg./LottoNL-Jumbo) oba -27, 7. Bol (Niz./Manzana Postobon) -29, 8. Mate (Šp./Cofidis) -1:21, 9. Perez (Fr./Cofidis), 10. Courteille (Fr./FDJ) oba -1:32.

Průběžné pořadí:

1. Froome (Brit./Sky) 27:46:51, 2. Chaves (Kol./Orica-Scott) -11, 3. Roche (Ir./BMC) -13, 4. Van Garderen (USA/BMC) -30, 5. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -36, 6. De La Cruz (Šp./Quick-Step Floors) -40, 7. Bol -46, 8. Aru (It./Astana) -49, 9. A. Yates (Brit./Orica-Scott) -50, 10. Woods (Kan./Cannondale-Drapac) -1:13.