Frajer Cook? Stý hráč draftu jde v play off NFL zachránit Oakland

Na úvod play off NFL bude celá Amerika sledovat neobyčejný příběh Connora Cooka, který se stane prvním quarterbackem historie, jenž si svůj první zápas kariéry v základní sestavě užije hned ve vyřazovacích bojích. Oakland Raiders nemají kvůli zraněním jinou volbu než pro zápas wild-card round nasadit nováčka, který je považován za velký talent, ale také za arogantního spratka.

„Je zlomená! Je zlomená!“ úpěl quarterback Oaklandu Derek Carr na Štědrý den v závěru zápasu s Indianapolis.

Celý stadion ztichnul. Carr sice svůj tým po dlouhých patnácti letech dovedl do play off, ale těsně před startem vyřazovacích bojů utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a sezona pro něj skončila. Před týdnem se pak Oaklandu zranil i náhradní quarterback Matt McGloin. Proto v sobotu v prvním kole play off na hřišti Houston Texans nastoupí třetí quarterback v řadě.

Connor Cook strávil celou sezonu mimo zápasovou soupisku 53 hráčů Raiders. Poprvé se na ni dostal před týdnem v Denveru a po zranění McGloina se těsně před koncem poločasu dostal i na plac. Před sobotním zápasem v Houstonu to bude jeho jediná zkušenost s NFL, proti němu bude přitom stát nejlepší obrana celé ligy.

„Uděláme to nejlepší, abychom ho připravili,“ sliboval Jack Del Rio, kouč Raiders.

Problém je, že náhradní quarterbeci většinou netrénují s elitními spoluhráči. Cook měl jenom týden na to, aby piplal spolupráci se svými elitními receivery Amari Cooperem nebo Michaelem Crabtreem.

Oba týmy už se jednou v sezoně utkaly. V Mexico City tehdy Raiders nad Texans vyhráli 27:20. Jenže tehdy za ně házel Derek Carr, senzace této sezony a kandidát na nejužitečnějšího hráče ligy.

V sobotu v Houstonu bude osud Oaklandu záležet na nováčkovi Cookovi, který vloni zažil bouřlivý rok draftu. Ačkoli ho někteří experti viděli jako nejlepšího quarterbacka ročníku, Cook se nakonec sesunul až do čtvrtého kola.

Škodila mu především pověst arogantního parchanta a fakt, že navzdory výborným výkonům na hřišti nebyl ve svém univerzitním týmu Michigan State Spartans zvolen kapitánem. Rozhodně mu nepomohl také incident z finálového zápasu univerzitní konference Big Ten, po níž si došel pro cenu pro MVP zápasu, přičemž naprosto ignoroval legendárního running backa Archieho Griffina, který mu trofej předával.

V draftu si ho nakonec vybral Oakland, který na úvod čtvrtého kola vytrejdoval stou volbu a vyfoukl Cooka Dallasu. To pořádně naštvalo Cookova otce, který pak zaplavil bitter nevybíravými komentáři.

Jenže zatímco vloni na jaře se zdálo, že to bude mít Cook v Oaklandu na hřiště přes mladého pána Carra pořádně daleko, v sobotu bude najednou stát na startu zápasu play off. Ukáže se, jestli se začne psát nová americká pohádka, nebo dostane sebevědomý nováček napráskáno.

„Myslím, že jsem byl vždycky připravený, až mě budou potřebovat,“ slibuje Cook.

PLAY OFF NFL

WILD-CARD ROUND

KONFERENCE AFC

Houston Texans (nasazení jako číslo 4)-Oakland Raiders (5) (sobota 22.35, PP Sport 2)

Pittsburgh Steelers (3)-Miami Dolphins (6) (neděle 19.05, PP Sport 2)

KONFERENCE NFC

Seattle Seahawks (3)-Detroit Lions (6) (neděle 2.15, PP Sport 2)

Green Bay Packers (4)-New York Giants (5) (neděle 22.40, PP Sport 2)

TÝMY V DIVISIONAL ROUND

KONFERENCE AFC

New England Patriots (1)

Kansas City Chiefs (2)

KONFERENCE NFC

Dallas Cowboys (1)

Atlanta Falcons (2)