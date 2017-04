Spilková se setkala s marockým princem: Starali se o mě jako o princeznu

Jako v pohádce si teď žije golfistka Klára Spilková. Poté, co se o víkendu v Rabatu jako první Češka vyhrála turnaj Ladies European Tour, jí gratuloval samotný marocký princ. Čerstvá šampionka už je v Barceloně, kde ji od čtvrtka čeká další turnaj - Estrella Damm Mediterranean Ladies Open.

„Všechno si teprve postupně uvědomuji. Čas běží šílené rychle. Chtěla bych poděkovat všem za gratulace a velkou podporu,“ vzkázala Spilková fanouškům.

Poté, co v Rabatu triumfovala, čekal ji výjimečný ceremoniál. Na druhém hřišti vrcholil turnaj European Tour, takže Spilková čekala, než se ukáže mužský vítěz, s kterým pak byla společně dekorována. Spolu s Italem Edoardem Molinarim převzala trofej z rukou marockého prince.

„Byl to další zážitek, protože jsem nejdřív byla poučena, jak se mám chovat a jak ho oslovit. V přítomnosti prince jsme s Edoardem nesměli mít na hlavách kšiltovky. A aby princ nemusel dlouho čekat, tak vítěz a jeho flight podepisují skórkarty až po ceremoniálu. Když jsme oba dostali ceny, tak jsme se odebrali k fotografování a rozhovorům,“ popsala Spilková, které se ujali bodyguardi, aby jí nosili a také hlídali cenu.

Strhla se také smršť žadatelů o autogramy a fotografie. Kláru a její caddie Kateřinu Dvořákovou vyzvedl shuttle a odvezl do hotelu. Následovala večeře a po ní ještě oslavné pivo se spoluhráčkami. To už byla jedna hodina po půlnoci a čas jít spát před pondělním odletem do Španělska.

„Cestou z hotelu na letiště se o mě všichni starali jako o princeznu. Do hotelu ve Španělsku jsem se dostala až večer. Byla jsem docela unavená. Stihla jsem ještě tapas a drink a šla spát,“ dodala Spilková, kterou nyní doprovází jmenovkyně předchozí caddie a současně asistentka Monika Dvořáková.

Turnaj Estrella Damm Mediterranean Ladies Open se v klubu Terramar hraje od čtvrtka 20. dubna do neděle 23. dubna o celkové prize money 300 000 eur. Klára Spilková je po vítězství v Maroku v pozici první hráčky letošního žebříčku Order of Merit.