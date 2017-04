Squash slaví: Mekbib byl v semifinále PSA, junioři brali na ME bronz

Víkend skvělých výsledků mají za sebou čeští squashisté. Daniel Mekbib se dostal do semifinále turnaje PSA. Na West of Ireland Open v městě Galway v něm podlehl Jensu Schoorovi z Německy 3:1 na sety. „I tak jsem spokojený, je to můj největší výsledek na PSA. Jednalo se totiž o turnaj s dotací deset tisíc dolarů,“ prohlásil Mekbib, který už si zahrál finále PSA turnaje s dotací na pět tisíc dolarů. Činila se také juniorská reprezentace do 19 let, která získala v Portugalsku bronzové medaile.