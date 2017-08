Raketová žena Kubáňová: pokračuje ve squashi nebo přesedlá na indoorsurfing?

Sen se jí splnil v letošním roce… Po několika pokusech Kubáňová ovládla domácí republikový squashový šampionát. „Díky tomu mi přibyli sponzoři a stoupla také pozornost. Jsem za to moc ráda,“ tvrdí Kubáňová, která pak vyhlásila, že se bude věnovat více badmintonu. „Z toho ale nakonec sešlo, sebralo by mi to hodně času. Asi půjdu jiným směrem,“ upřesnila hráčka, že nechce nic dělat napůl.

Na squash nezanevřela. Jen ho trošku utlumí. „Asi se nebudu účastnit všech domácích áčkových turnajů a extraligy. V týmu už o tom vědí,“ dodala Kubáňová, která se v letošním roce zúčastnila také několika turnajů světového okruhu. Hrála i na mistrovství Evropy a Světových hrách v Polsku. „Byly to skvělé zkušenosti. Například na evropském šampionátu jsem hrála s třetí nejlepší hráčkou na světě – Camile Serme. Odehrála jsem hezký druhý set, kdy jsem získala deset bodů, pak mi ale dala kanára.“

Kubáňová moc dobře ví, že co je potřeba k tomu, aby se dostala na top squashou úroveň – zautomatizovat údery neustálým drilem. „Když jsem Serme nahrála na volej, ihned výměnu zakončila přesným úderem Takový dril bych také mohla podstoupit, ale dostala bych se za par sezon maximálně třeba do top 50. Jenže by mi to vzalo všechen čas a já mám ráda pestrost a dělat více sportů najednou,“ doplnila „raketová žena“, která hledá novou výzvu.

A možná ji našla v indoorsurfingu. „Je to nový a zajímavý sport. Jednu halu máme skoro před barákem. Když jsem se dozvěděla, že se v tom pořádají závody, zaujalo mě to,“ tvrdila Kubáňová.

Kromě hraní však elitní squashistka také trénuje jiné sportovce. Nebo zájemce o lepší kondičku a figuru. „Momentálně mám dost klientů, také z řad špičkových juniorských sportovců, třeba fotbalistu, badmintonistku nebo rychlobruslařku. Ta má určitě na to se dostat na olympijské hry,“ dodala Kubáňová.