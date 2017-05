Vítěz, syn Registany i „mašina“. Velká pardubická zná první kvalifikované

Na první přihlášce do 127. ročníku Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou (8. října) je zatím 33 jmen. Tři z nich už mají kvalifikační podmínky splněny, přestože první kvalifikace se v Pardubicích poběží až příští sobotu. Automaticky má právo startu zajištěné loňský vítěz Charme Look. Ve Francii a v Itálii už kvalifikační podmínky splnili i Reaper (syn dvojnásobné vítězky Registany) a talentovaná klisna Delight My Fire.

Sedmiletá klisna, kterou pro Stáj pod Buchlovem trénuje Radim Bodlák, patří k velkým nadějím. V minulé sezoně vyhrála Cenu Labe, triumfovala ve Wroclavi i na Velké slušovické a velmi slušně si vedla i v prosinci v Cheltenhamu. Byť tam dostih nedokončila.

Kvalifikační podmínky na Velkou pardubickou splnila Delight My Fire nedávno v Miláně. S Janem Faltejskem vybojovala v Grande Steeple Chase Di Milano třetí místo. „Jsme nadmíru spokojeni. Byl to první letošní start, a protože Delight My Fire starty na začátku sezony příliš nejdou, hledali jsme dostih, který nebude až tak náročný,“ říkala majitelka Jana Preclíková. „Trenérovi Bodlákovi se líbila dráha v Milaně a tak jsme se rozhodli zkusit to tam.“

Cílem „dostihové mašiny“ je letošní Velká pardubická. Přípravou budou dva dostihy v Polsku. „Ve Wroclawi bude Delight určitě jezdit Niklas Lovén a předběžně jsme domluvení i na Velkou pardubickou,“ upřesňuje Preclíková.

Ve francouzském Strasbourgu už splnil kvalifikační podmínky i osmiletý Reaper (Wrbna). Syn Registany, dvojnásobné vítězky Velké pardubické z let 2003 a 2004, se stěhoval od trenéra Čestmíra Olehly k Jaroslavu a Štěpánce Myškovým. Velkou pardubickou zkoušel premiérově loni, ale nedokončil ji. Ve Strasbourgu si v Prix Ucello du Lac došel pro páté místo.