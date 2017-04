Hvězdní házenkáři v Praze! Exhibice i s Jíchou připomene největší české úspěchy

Do Čech v druhé polovině června dorazí házenkářská elita. Vybraní nejlepší hráči světa včetně kapitána české reprezentace Filipa Jíchy se v tenisovém areálu na pražské Štvanici zúčastní exhibice s názvem Hvězdy pro legendy, která připomene výročí největších úspěchů české házené.

Akce vyvrcholí 21. června ženským a poté mužským zápasem mezi výběrem světa a týmem složeným z českých a slovenských hráčů. Účast přislíbili například nejlepší házenkář světa za rok 2012 a dvojnásobný olympijský vítěz Daniel Narcisse z Francie, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů László Nagy z Maďarska, srbský vítěz Ligy mistrů Momir Ilič či jeho krajanka a nejlepší hráčka světa za rok 2013 Andrea Lekičová. Mužský celek povedou v exhibičním utkání slavní trenéři Francouz Claude Onesta a Islanďan Alfred Gíslason.

Akce bude oslavou největších triumfů české házené. V roce 1957 se ženská reprezentace stala mistryněmi světa, o deset později získali zlato muži. Před 60 lety Dukla Praha premiérově triumfovala v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí a před 45 lety vybojoval český celek stříbro na olympiádě v Mnichově.

"Česká házená získala v minulosti obrovské úspěchy, které si zaslouží připomenout. Proto jsme připravili pro všechny fanoušky akci Hvězdy pro legendy, která propojí jak světovou extratřídu v házené, tak i amatérské sportovce," uvedl v tiskové zprávě manažer reprezentací Karel Nocar. "Pozvali jsme světové hvězdy házené a jsme nadšení ze zájmu o celý projekt. Všichni hráči se do Prahy moc těší," dodal.

Program začne už 19. června, kdy na centrálním kurtu na Štvanici odstartuje pokus o zápis do knihy rekordů v maratonském zápase. Ve dvou týmech se budou střídat registrovaní hráči, amatéři, kolemjdoucí i známé osobnosti a jejich cílem bude hrát nonstop přesně 42,195 hodiny, což je v kilometrech délka maratonského běhu. Pokud by pršelo, akce se přesune do haly na Podvinném mlýně.