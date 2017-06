Provokovat se nevyplácí. Holmová v UFC tvrdě potrestala vtípky soupeřky

Před sobotním zápasem v Singapuru měla Američanka Holly Holmová těžký úkol. Poté, co jako první v UFC porazila Rondu Rouseyovou a stala se novou šampionkou, prohrála tři zápasy v řadě. A pokud si nechtěla podlomit své postavení úplně, musela další zápas bezpodmínečně ukončit jako vítězka.

Dlouho to vypadalo, že se v zápase mezi Holmovou a Correiovou nic zajímavého nestane. Obě bojovnice předváděly spíše taktickou bitvu a do ničeho většího se nepouštěly ze strachu, že by ta druhá mohla využít jakékoliv chyby.

„Kdybych trénovala na zápas se sebou, tak bych si řekla ‚Má dobrý levý kop, dej si na to pozor‘,“ kroutila hlavou Holmová na tiskové konferenci nad strategií soupeřky.

Ta totiž doplatila na nesmyslné provokování. Během třetího kola, kdy se pomalý zápas nelíbil jinak agresivně bojující brazilské bojovnici, dala ruce dolů a začala svou soupeřku provokovat. A to se jí hrubě nevyplatilo.

VIDEO: Podívejte se na knockout v podání Holmové:

Holmová se příležitosti okamžitě chopila a soupeřku trefila přesným high kickem. Correiová se okamžitě zapotácela a upadla, než stihl rozhodčí obě rozdělit a zápas ukončit, inkasovala ještě tvrdou ránu pěstí do obličeje.

Po zápase také fanouškům vysvětlila, proč byla během zápasu raději opatrná. „Jedním z mých cílů bylo zařídit, aby zápas nevypadal chaoticky. Její styl je, že přijde a ze zápasu udělá bitvu. Já chtěla, aby to vypadalo čistě. Nejsem ráda, že jsem ji nechala ve druhém kole trefit pár ran. Plán hry byl nic neuspěchat, i kdyby měli diváci bučet. Pomyslela jsem si: ‚Já jsem ta, kdo tady bojuje a já si vyberu tu správnou ránu‘,“ popsala svoji taktiku.

Na stejném galavečeru bojovala také česká MMA bojovnice Lucie Pudilová, která v prvním zápase večera porazila svou soupeřku Ji Yeon Kimovou na body.