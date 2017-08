Svět MotoGP se klaní legendě. Nieto uměl vítězit stejně jako se bavit

Ve stínu úmrtí Ángela Nieta, jedné z největších legend, jaké svět motocyklových závodů měl, začala v Brně Grand Prix na Masarykově okruhu. Jezdci, organizátoři MotoGP i fanoušci si připomínají třináctinásobného mistra světa, jehož srdce dotlouklo ve čtvrtek. Mnohdy jsou to veselé vzpomínky na bouřliváka, který se uměl bavit stejně jako uměl vítězit.

Všechna možná statistická čísla z prostředí MotoGP, která ovládla brněnský Masarykův okruh, zastínila na tento víkend jedna prostinká formulka: 12+1.

Takové bylo pověstné „zaklínadlo“ Ángela Nieta, bývalého španělského závodníka a třináctinásobného mistra světa.

Nieto byl tak pověrčivý, že číslici 13 nikdy ve spojitosti se svým jménem nechtěl použít. Vždy pro něho vždycky platilo, že má dvanáct plus jeden mistrovský titul.

Ve čtvrtek odpoledne Nieto zemřel. Necelé dva týdny po autonehodě, při níž utrpěl úrazy hlavy a upadl do kómatu, a jen krátce poté, co se jeho zdravotní stav začal zlepšovat a lékaři tudíž upravili medikaci a začali ho probouzet z umělého spánku.

„Jeho syn Pablo měl přijet do Brna, hovořili jsme o tom, plánoval tady všem poděkovat, jak celý náš paddock jeho otce po nehodě podporoval,“ řekl na rychle svolané tiskové konferenci Carmelo Ezpeleta, šéf MotoGP. Pablo Nieto už do Brna ani nedorazil. „Nedokázali jsme si (na začátku týdne) ani představit, že za 72 hodin už bude pozdě,“ hlesl Ezpeleta.

V neděli před závodem Masarykův okruh ztichne, bude se držet minuta ticha.

Mezi lety 1964 až 1986 vyhrál Nieto 90 Velkých cen, což ho řadí na třetí místo za Giacoma Agostiniho (122) a Valentina Rossiho (115). I po skončení kariéry byl nedílnou součástí motocyklových závodů, a když Rossi 90. vítězným závodem dorovnal jeho výkon, slavil společně s ním. Nasedl na motorku v tričku s nápisem Bravo Valentino 90 a Rossiho vozil jako spolujezdce.

Nieto byl v motocyklovém světě tak populární, že se jeho rodina rozhodla odložit pohřeb až na začátek září, aby všichni, kdo se cirkusu MotoGP účastní, mohli na obřad do Madridu dorazit. Po Brnu totiž následují závody v Rakousku a ve Velké Británii.

„Celá Ángelova rodina je toho názoru, že MotoGP musí pokračovat. I když si to třeba teď neumíme představit,“ řekl Ezpeleta.

Ve čtvrtek, ještě než tragická zpráva do Brna dorazila, se vzpomínání na Nieta věnovali současní jezdci. Vesměs to byly historky plné veselí, protože Nieto se uměl bavit stejně jako uměl jezdit na motorce.

„Je neskutečné, kolik měl Ángel vždycky síly. Pokud si to pamatuji dobře, jeho matce bylo minulý týden rovných sto let a nadále je ve výborné kondici. I proto je nesmírně smutné, co se Ángelovi stalo,“ řekl Valentino Rossi.

K dobru přidal několik let starou historku z ostrova Ibiza, kde Nieto žil a Rossi tam má také apartmán. „Šli jsme na večeři a pak jsme vyrazili za zábavou. V pět ráno jsem já byl zničený a škemral jsem, abychom šli spát. Jemu bylo pětašedesát let, spát odmítal a naopak burcoval, že jdeme na další loď a na další party,“ usmíval se italský šampion.

Taky Marc Márquez měl po ruce veselé historky na mimořádnou osobnost motocyklových závodů.

„V roce 2009, když jsem vstupoval do mistrovství světa, byl jednou z prvních legend, která přišla a měla zájem hovořit,“ vybavuje si obhájce titulu mistra světa.

„Strávili jsme spolu od té doby mnoho času. Sledovali jsme fotbal, on fandil Realu, já Barceloně, dívali jsme se na El Clásico a fandili proti sobě. Zažili jsme spolu spoustu dobrého, i v Madridu. Ángel nebyl velkým mužem jen proto, co vyhrál, ale taky tím, jaký měl charakter,“ uvedl Márquez.

Abatido. Gracias por todo lo que nos has dado, por tu amistad y cercanía. Siempre serás el maestro y así te recordaremos. #DEPAngelNieto pic.twitter.com/aPSDRusKa7 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3. srpna 2017

Ángel Nieto, con tus alas volaste en moto en la tierra y ahora seguirás volando y enseñándonos el camino desde el cielo. 12+1 eterno! DEP pic.twitter.com/bt19uxkT9y — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 3. srpna 2017