Kolomý je na Rallye Hedvábná stezka dál třetí, nestačil na kamazy

Účastníci náročné soutěže dnes absolvovali jen 107 km rychlostní zkoušky a z Kazachstánu se dostali do Číny. Kolomý v sedmé etapě ztratil na Sotnikova 2:34 minuty a celkově má odstup 15:27 minuty. Za druhým Antonem Šibalovem z Ruska zaostává o necelých třináct minut.

"Dnes to byla hrozná rozbíječka, až jsem měl pocit, jestli si to pořadatel nespletl s trialem. Od začátku jsme topili, co to šlo, ale ke konci jsme vymetli hroznou díru, takže jsem pak zvolnil. Měl jsem obavy o naši tatru, jestli to přežila. Naštěstí je Phoenix držák," uvedl Kolomý v tiskové zprávě.

Stejně jako v minulých dnech poukázal na skutečnost, že tovární tým Kamazu využívá znalosti tratě a jezdci si zkracují cestu. "Což my si nemůžeme dovolit riskovat. Už takhle je roadbook pěkně zrádný. Důležitý, že jsme v cíli s minimální ztrátou, a zítra začínáme čínskou misi," dodal Kolomý, pro kterého je rallye hlavním testem na jubilejní 40. ročník Dakaru.

Aleš Loprais dnes zajel čtrnáctý čas se ztrátou 27 minut na Sotnikova. V průběžném pořadí je i kvůli 409 hodinám penalizace za nedokončené etapy poslední.

Výsledky 7. etapy:

1. Sotnikov

2. Šibalov - + 0:27

3. Mardějev - + 1:13

...

5. Kolomý (Tatra) - + 2:34

Celkové pořadí:

1. Sotnikov

2. Šibalov - + 02:39

3. Kolomý (Tatra) - + 15:27.