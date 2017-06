Při olympijských hrách v Koreji si lidé opět zasportují i v Česku

Ještě víc než půl roku zbývá do zahájení olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, už teď se ale příznivci zimních sportů můžou těšit na to, že si mnohé z těch olympijských budou moci sami vyzkoušet. Stejně jako při předchozích dvou Hrách se i nyní chystají v Česku olympijské parky, kde se bude sportovat a fandit českým reprezentantům, často společně se známými českými sportovci. Prvním z potvrzených míst je Ostrava.