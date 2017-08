Navrátilova cesta na vrchol: plival krev v cirkusu, proslavil ho Superman

Vyskočil na stupínek číslo dva a jeho hollywoodsky bílé zuby šťastně svítily do budapešťského slunce. „Já jsem hrozně rád, že se mi to povedlo. Vůbec jsem v to nedoufal. Říkal jsem, že budu mířit na stupně vítězů. Ale bylo to hodně napínavé do posledního kola, do posledního skoku,“ říkal Michal Navrátil v neděli pod siluetou maďarského parlamentu.

Byla to vskutku dramatická cesta, než včera dostal na krk medaili z mistrovství světa. Vydělával si během ní v show na zaoceánských lodích, před osmi lety vyrazil na vlastní pěst do Číny, kde působil v cirkusovém představení.

1080p 720p 360p <p>Ready! 27 metrů nad zemí a Michal Navrátil tam dělá stojku. Uklidní tělo, vydýchne si a pak skočí do hlubiny. Bazén naproti budově budapešťského parlamentu z té výšky vypadá jako malá loužička.</p> REKLAMA Bláznivý skok ze 27 metrů! Navrátil se ze stojky vrhl do hlubin • VIDEO Sport

Jednou si tam při dopadu ohnul kotník, týden plival krev kvůli popraskaným průduškám a jako léčbu popíjel odvar z hadích kůží. Ale taky se tehdy naučil skákat ze stoje na rukách a položil tak základy svému značkovému skoku. Dodnes má ty zážitky v hlavě.

„Dá se říct, že tím žiju denně,“ líčí Navrátil. „Strávil jsem tam osm měsíců v hrozných podmínkách. Byl jsem tam jen sám za sebe, neměl jsem nikoho vedle sebe, kdo by mě podpořil. Všechno jsem si tam vydřel sám a čerpám z toho.“

Paráda s trojitým saltem

V neděli se všechny jeho zkušenosti propojily v stříbrné vyústění. Do druhé poloviny závodu na mistrovství světa v Budapešti vstupoval z druhého místa za Britem Gary Huntem, obhájcem titulu z Kazaně 2015. Po prvním včerejším skoku ze stojky nazad s dvěma a půl salty skrčeně těsně padl na třetí místo.

Ve finálovém kole se postavil k obtížnému pokusu o trojité salto s dva a půl vrutem. Pak vylezl z vody, a když na tabuli u jeho jména blikla jednička, věděl, že má medaili, protože na věži zůstávali už jen dva soupeři.

Navrátil se rozzářil a první pod ruku mu padla krajanka Hana Novotná v bílém úboru členky komise highdivingu u mezinárodní federace FINA. Navrátil ji nadšeně objal a pak si utíkal plácat se soupeři.

„Na Hance bylo vidět, že mi drží palce. Po každém skoku mě uklidňuje: Pojď, ještě dáme další skok! Bylo pro mě hodně důležité, že tady je, a že s někým můžu sdílet celkovou atmosféru a skoky,“ líčil Navrátil.

O zlato ho pak připravil Američan Steve Lo Bue spektakulárním skokem s pěti salty. Brit Hunt pak ale nezvládl skok s rozběhem, dole se jeho záda ošklivě rozplácla o vodu. Pro Navrátila to znamenalo stříbro.

„Američanovi se pět salt povedlo snad jen jednou v životě, takže opravdu zariskoval. Klobouk dolů, že mu to vyšlo, nemám proti tomu vůbec nic, že vyhrál zlatou medaili, protože je to opravdu těžký skok,“ hodnotil Navrátil.

„Gary Hunt už v tréninku zkoušel ten jeho skok a dopadl úplně stejně jako ve finále a udělal si něco se zády. Už večer nám to říkal, takže to bylo padesát na padesát, jak se ráno probudí. A jestli měl nějakou bolest, tak ho to ovlivnilo.“

Navrátil většinou po svých úspěšných závodech předvádí svůj slavný exhibiční skok v rudém pláštíku Supermana. Včera se však ze 27 metrů do uměle zbudovaného bazénku na molu v Dunaji nespustil.

„Já bych se odrazil asi o metr dřív, abych doletěl, to jsem měl vymyšlené. Ale Supermana jsem radši nechal doma,“ vysvětlil. I tak patřil k hlavním hrdinům spektáklu, který fascinoval davy na budském i pešťském nábřeží města.

„Je to divácky nesmírně atraktivní sport a udělal velký krok dopředu jak po technické stránce, ale i stabilizováním pravidel, nesnadností skoků, závodníci se daleko víc připravují. O to je Michalův úspěch větší, musel na něj hodně pracovat,“ uznala Novotná.

Jestliže před čtyřmi lety si dal Navrátil na mistrovství světa v Barceloně za cíl odejmout svému sportu pověst klauniády, Budapešť přidala argument v kampani za zařazení highdivingu do olympijského programu. Před OH v Tokiu 2020 se to však zřejmě nestane.

„Snaha je, bohužel se to teď ještě nepovedlo, ale kdo ví, jestli MOV ještě nezmění názor a nepřidají to jako zkušební závod. Bylo by to super,“ doufá Novotná.