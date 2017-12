Srazilo ji auto, teď se biatlonistka vrací: Jedu naplno, až na olympiádu!

Veronika Zvařičová před vchodem do svého pokoje • Jaroslav Legner (Sport)

Biatlonistka Veronika Zvařičová se po skoro pěti letech vrátí do Světového poháru. Závodnice, kterou na jaře roku 2013 srazilo při tréninku v Jablonci nad Nisou auto, je v nominaci do rakouského Hochfilzenu.

Podle webu biatlonového svazu se ve Světovém poháru objeví i nadějná Markéta Davidová a po zlomenině nohy z léta rovněž Adam Václavík. Naopak stále nemůže závodit hvězdná Gabriela Koukalová, kterou trápí problémy s lýtky.

Osmadvacetiletá Zvařičová, juniorská mistryně světa ze štafety s Vítkovou a Koukalovou z Canmore 2009, naposledy startovala v individuálním závodu SP v lednu roku 2013 a ve sprintu dojela na 83. místě. Pak jela i štafetu, která byla dostižena.

V květnu pak měla Zvařičová při tréninku na kolečkových lyžích srážku s autem, málem zemřela, ale z vážných zranění a zlomenin se dostala a k biatlonu se postupně vrátila. V létě 2015 se dostala do reprezentačního týmu B, ale před minulou sezonou byla vyřazena. I za pomoci crowdfundingu sehnala finance, aby se mohla připravit a minulý týden dojela čtvrtá ve sprintu IBU Cupu v Sjusjönu.

"Lidsky jsem asi vyzrála, také díky té nehodě," řekla Zvařičová deníku MF Dnes s tím, že má před sebou poslední sezonu. "Jedu naplno, až na olympiádu. Dám do toho všechno. Teď si všude připomínám: Je to naposled. Tím víc si to užívám."

Spolu se Zvařičovou, Davidovou a Václavíkem budou v Hochfilzenu závodit Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová. Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Michajl Krčmář a Tomáš Krupčík. Z týmu vypadli Jaroslav Soukup a Lea Johanidesová a oba čeká IBU Cup ve švýcarském Lenzerheide.

V Hochfilzenu, kde se v únoru konalo mistrovství světa, jsou v pátek na pořadu sprinty, v sobotu stíhací závody a v neděli štafety.