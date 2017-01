Legenda McEnroe: Plíšková může být jednička, Berdych už grandslam nezíská

Karolína Plíšková má na to být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy. Tomáš Berdych už naproti tomu na titul z velké čtyřky nedosáhne. To je, stručně řečeno, hodnocení vyhlídek českých tenisových jedniček v exkluzivním podání legendárního Johna McEnroea. Rozhovor s jednou z největších postav v historii tenisu najdete ve speciální příloze k Australian Open v Nedělním Sportu!

Během Australian Open bude John McEnroe slyšet na obrazovce Eurosportu, který ho jmenoval svým „komisionářem tenisu“. Ještě před úvodním grandslamem roku měl telefonický brífink se světovými médii, k němuž byl přizván jako jediný z Česka Sport.

McEnroe tak exkluzivně okomentoval šance českých tenisových jedniček. Tomáši Berdychovi, který si kvůli zisku grandslamového titulu najal za trenéra Gorana Ivaniševiče, ovšem americký bouřlivák nevěří.

Vše o tenisovém Australian Open 2017 čtěte ZDE »

„I když je Tomáš vysoký a silný chlap, nemyslím si, že někdy vyhraje grandslam. Ale to je jen můj názor. On je typ hráče, na kterého by si třeba jiní vsadili, protože když se dostane do ráže, může porazit kohokoliv. Ale já si ho prostě coby grandslamového vítěze nedokážu představit. Nejsem si jistý jeho odhodláním,“ říká McEnroe.

„Oproti špičce má velký handicap v pohybu. V téhle fázi jeho kariéry už by mě překvapilo jen to, kdyby se dostal do finále grandslamu, natož aby ho získal. Ano, když je na vlně, nikdo mu nechce čelit. Ale vážně si nejsem jistý, jestli hluboko v sobě opravdu věří, že na ten titul má. Protože z toho podle mě pramení některé jeho porážky v těch největších zápasech,“ má jasno.

To Karolíně Plíškové věští tenisová persona velkou budoucnost. „Její tenis se mi moc líbí. Má náramný servis, je to taky bojovnice, hraje i chytře. V pohybu má sice rezervy, ale to každá vysoká holka. Abych se přiznal, po US Open jsem ji už moc nesledoval, ale tam na mě udělala ohromný dojem,“ přiznává McEnroe.

„Určitě to je typ hráčky, která může dojít v žebříčku až na vrchol a dosáhnout na grandslam. Hlavně na rychlejších kurtech, jako jsou ve Wimbledonu nebo na US Open. Teď je v ženském tenise takové bezvládí, že se to pro hráčky jako ona přímo nabízí,“ konstatuje John McEnroe.

Velký rozhovor s Johnem McEnroem najdete v Nedělním Sportu ve speciální příloze k Australian Open, kde najdete i kompletní pavouky mužské i ženské dvouhry.

Elektronickou verzi deníku Sport čtěte ZDE »

O čem ještě John McEnroe v rozhovoru pro Sport mluví?

- o souboji Andyho Murrayho s Novakem Djokovičem

- o šancích Rogera Federera a Rafaela Nadala

- o kvalitách Ivana Lendla

- o nastupujících temperamentních hvězdách