Australian Open: Do akce jdou Siniaková, Berdych a Kristýna Plíšková

Kurt 19

první zápas v pořadí (start v 01:00) – komentuje Libor Basík

Kateřina Siniaková vs. Julia Goergesová (Něm.) Kurt 2

druhý zápas v pořadí (start cca v 02:30) - komentuje Vojtěch Bidrman

Tomáš Berdych vs. Luca Vanni (ITA) Kurt 15

druhý zápas v pořadí (start cca v 02:30) – komentuje Jan Homolka

Kristýna Plíšková vs. Viktorija Golubicová (SUI)