Nabitý turnaj, říká Emerickson o iSport Cupu. Zúčastní se nejlepší hráči

Do turnaje je přihlášen i tvůj týmový parťák Laky. Panuje mezi vámi rivalita? Chtěl by ses s hráčem jeho schopností potkat v pavouku nebo by sis ho raději nechal až do případného finále? "Nemyslím si, že by mezi námi panovala nějaká rivalita. Spíše se navzájem podporujeme. Pokud chceš být ten nejlepší, musíš porazit ty nejlepší, ale na druhou stranu se určitě nechceme navzájem potkat tak brzy, jako například v kvalifikaci. Rádi bychom dali lidem skvělou podívanou až ve finále." (usmívá se).

Staň se šampionem na iSport Cup • Foto FIFA

JAK SE BUDE HRÁT



Online kvalifikace



Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4 a otevřeny jsou tři kvalifikace:



2. online kvalifikace

čtvrtek, 22. 11. od 18:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

3. online kvalifikace:

sobota, 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

4. online kvalifikace:

středa, 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)



Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje „na dva vítězné zápasy“, konečný výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.



Online finále (1. prosince 2018)



Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.



Offline finále (8. prosince 2018)



CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.



O CO SE HRAJE?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč



Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).