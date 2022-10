PREVIEW Group Stage Worlds 2022: Fnatic jako outsider může ve skupině A zamíchat kartami

Fnatic nastoupil do kvalifikační Play-In části v roli favorita. Nelehké úlohy se zkušeně zhostil a po jediné prohře postoupil z prvního místa do hlavní části Worlds 2022. Daleko k postupu neměli ani MAD Lions, kteří ale nakonec prohráli finále kvalifikace proti Evil Geniuses.

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D Cloud9 DAMWON Gaming DRX 100 Thieves EDward Gaming Evil Geniuses GAM Esports CTBC Flying Oyster Fnatic G2 Esports Rogue Gen.G Esports T1 JD Gaming Top Esports Royal Never Give Up

SKUPINA A

Favorit v kvalifikaci, outsider ve skupině. Fnatic může využít role podceňovaného týmu a své soupeře zaskočit. T1 a bývalí mistři světa z EDward Gaming bojují s formou a zažívají celkově slabší herní období. Humanoid se svým týmem se už navíc stihl rozehrát v úvodní kvalifikaci, z čehož by měl Fnatic v ostrých zápasech ve skupině těžit. Zapomenout by se nemělo ani na motivovaný Cloud9, který může kartami ve skupině A taky solidně zamíchat.

SKUPINA B

Šampion LPL JD Gaming jako papírově největší adept na první místo. DWG Kia má za sebou neúspěšné experimenty se soupiskou, jak je ale známo, je týmem, který dokáže v rozhodujících chvílích podávat famózní výkony a Worlds se tak pro DK mohou stát jakýmsi zlomovým bodem. Zatopit pod kotlem dokážou i rozjetí EG, kteří za sebou mají skalp MAD Lions 3-0. V neposlední řadě doplňuje skupinu smrti G2. Úspěch evropského týmu bude záležet především na správném výběru šampionů a formě hlavního tahouna caPse.

SKUPINA C

Top Esports provází série druhých míst, Worlds 2022 tak budou chtít využít k odplatě. Černým koněm skupiny jsou borci DRX, kteří se kvalifikovali bez ztráty jediného zápasu. Rogue budou chtít prolomit prokletí z roku 2021 a postoupit ze skupiny dál, papírově na to bezesporu mají, vše se ale rozhodne až na serveru. Vietnamské GAM čekají náročné souboje, jestli ale někdo umí překvapit, jsou to právě oni.

SKUPINA D

Gen.G patří mezi hlavní favority celých Worlds, o jejich postupu ze skupiny se tak nepochybuje. Zajímavý bude především boj o druhé místo, kde si to s největší pravděpodobností rozdají 100 Thieves s Royal Never Give Up. Předpokládá se, že CTBC Flying Oyster budou mít co dělat, aby alespoň s jedním z týmů dokázali zahrát vyrovnanou partii.

Očekávané zápasy skupinové části Worlds 2022 vypuknou už 7.10. 2022. V prvním zápase se k radosti tuzemských fanoušků střetne Humanoidův Fnatic s Cloud9.