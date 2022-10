Worlds 2022: T1 poráží JDG. Rekordman Faker živí naděje na čtvrtý titul

Semifinálová bitva mezi T1 a JD Gaming dopadla lépe pro korejský tým. Ve finále se tak už popáté objeví legenda League of Legends, Lee “Faker” Sang-hyeok.

Do prvního zápasu vstoupilo JDG s duem Aphelios a Lulu, zatímco T1 vsadilo na známé kombo Lucian a Nami. Klíčové bylo, jak do hry vstoupí mid lajna, kde se nacházel Faker v roli Galia a Yagao s Taliyahou. Pro T1 bylo zásadní vytvořit si náskok a hru ukončit co nejdříve, začátek ale nevyšel podle představ a T1 nakonec ztratili celou hru ve prospěch soupeře.

Král 1-vs-1

Do druhého zápasu nastoupil Faker v roli Ryzeho a soupeři tak napříč mapou konstantně znepříjemňoval život a školil jej v soubojích 1-vs-1. Ve spojení se Zeusem na topu v pohodlné volbě Yoneho to znamenalo proaktivní hru ze strany T1, kterou nakonec tým proměnil ve vítězství a srovnání série.

Ve třetím klání se JD Gaming rozhodli vrátit Viega do rukou Kanaviho a zopakovat úspěch z prvního zápasu. Zeus ale od první hry nabral sebevědomí a nyní se jednoduše nedal v roli Gangplanka zastavit. Ve finálním souboji, který inicioval Faker, udělil soupeřům masivní poškození a poslal T1 do vedení 2-1.

Finální souboj se konal bez zabanovaného Luciana, se kterým už JDG očividně došla trpělivost. Gumayusi nicméně potvrdil své kvality i v roli Varuse a T1 tak mohlo celý zápas diktovat tempo. Poslední zápas skončil ani ne po dvaceti pěti minutách lépe pro T1, kteří se tak mohou radovat z účasti ve finále.

Korejské finále

Faker si zahraje již páté finále Worlds. S postupem T1 je navíc jasné, že letošní turnaj ovládne tým z Koreji. Kdo doplní T1 v očekávaném finále se rozhodne už dnes večer v zápase DRX proti Gen.G.

DRX se na turnaj probojovali z Play-In fáze, za sebou tak mají rekordní počet zápasů. Za pozornost stojí support BeryLa, který v devatenácti hrách vyzkoušel 11 různých šampionů, což jen potvrzuje jeho rozsáhlé schopnosti. Jak si poradí outsider DRX s favorizovaným Gen.G rozhodne druhý semifinálový zápas, který začíná ve 22:00 živě na Twitch Riot Games.