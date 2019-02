Sazka Fantasy je zpět, hraj o 125 tisíc! Jaké jsou TOP posily ligy? | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Šéf LFA Svoboda: Na zápasy o titul bude dohlížet VAR. Proškolení jsou další tři sudí VŠECHNA VIDEA ZDE

Libor Kozák (Liberec, útočník) – Vůbec poprvé si vyzkouší, jaké to je hrát českou nejvyšší soutěž. Má obrovské zkušenosti ze zahraničí. Bude patřit k největším útočným hvězdám nejvyšší soutěže. Pod Ještědem musí jen doufat, že se u něj opět neobjeví nějaké to zranění.

Jean David Beauguel (Plzeň, útočník) – Na podzim ve Zlíně zářil, s devíti góly je třetím nejlepším střelcem ligy. Od jara ale bude nastupovat v dresu obhájce titulu a bude na něj velký tlak. Pokud z něj při zranění Michaela Krmenčíka udělá trenér Pavel Vrba jedničku plzeňského útoku, bude hrát hlavní roli ve snaze Západočechů předehnat pražskou Slavii. A jeho góly tak budou pro Viktorii nesmírně důležité.

Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav, útočník) – Nepolapitelný kanonýr není úplně novou posilou, ale Mladá Boleslav ho během zimní přestávky získala takzvaně „natvrdo“, když uplatnila opci a vykoupila ho z Krasnodaru. Na podzim si totálně střelecky podmanil fotbalovou ligu, když nastřílel úctyhodných 18 gólů. Bude zajímavé sledovat, zda se ruské mašině podaří překonat rekordní zápis Davida Lafaty ze sezony 2011/2012, kdy nastřílel 25 gólů.

Kamil Vacek (Bohemians, záložník) – Vysněná posila „klokanů“ do středu zálohy, která nahradí Martina Haška, (přestoupil do Sparty). Na svého odchovance se vyptávala i olomoucká Sigma, ale Vacek nakonec zamířil do Prahy. Tam půjde již o jeho druhé angažmá, neboť dříve strávil několik let ve Spartě, odkud nakoukl i do národního týmu.

Vít Beneš (Olomouc, obránce) – Sigma se dočkala. Konečně má v kádru zkušeného pravonohého stopera. 30letý Vít Beneš by měl být hlavním pilířem obrany Hanáků, kteří budou chtít vylepšit své aktuální 14. místo v tabulce.

Nemanja Kuzmanovič (Baník Ostrava, útočník) – Asi nejtřaskavější přestup zimy. Nemanja Kuzmanovič zamířil z Opavy do Ostravy. V SFC patřil k tahounům, na podzim nastřílel pět gólů a na další dva přihrál. Minimálně stejný příspěvek by od něj potřebovali v boji o třetí místo, případně skupinu o titul i v Baníku.

Petr Ševčík (Slavia, záložník) – Odborníci se shodují: tímhle transferem trefila Slavia jackpot. Petr Ševčík by měl najít uplatnění ve slávistické záloze po boku Miroslava Stocha, Josefa Hušbauera a Jaromíra Zmrhala. Na podzim zaznamenal v dresu Liberce jeden gól a k tomu také šest asistencí. Už v přípravě ukázala, že se v novém působišti rychle zabydlel a bude pro „sešívané“ přínosem.

David Moberg Karlsson (Sparta, záložník) – Švédský fotbalista David Moberg Karlsson je jedinou zimní zahraniční posilou Sparty. Měl by patřit ke klíčovým mužům sparťanské zálohy. Svou rychlostí by měl větrat obrany soupeřů a dostávat do šancí své spoluhráče z útoku.