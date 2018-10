Odvolaný Kordula o Slovácku: Tým se dostával do bahna. Konec očekával

Přišlo odvolání nečekaně?

„Ani ne. Náš výkon v Jablonci nebyl dobrý. Neměl šťávu, energii. Nepříjemně mě to překvapilo. Tým se dostával do bahna. Hned po zápase jsme se s vedením o celé situaci bavili a během mé cesty v Africe jsme si psali. Odjel jsem tam, bylo to naplánované dlouho dopředu. Když jsem se vrátil, ředitel (Petr Pojezný) mi to řekl.“

Původně jste ale měl mít od majitele Zdeňka Zemka důvěru až do sobotního utkání s Teplicemi. Je to tak?

„Ano, ale to se nepředpokládalo, že podáme tak špatný výkon. Mě samotného rozsekal. Předtím s Opavou jsme taky prohráli, ale ve hře byly dobré věci. Kluci se rvali.“¨

Zůstanete v klubu v jiné funkci?

„Petr (Pojezný) mi nabídl šéftrenéra mládeže. Nevím, jak se rozhodnu. Je to hodně čerstvé. Ráno si na to máme sednout. Od osmnácti let se věnuju fotbalu profesionálně. Možná je čas si odpočinout. Vedení Slovácka je jedno z nejlepších, jaké může trenér mít. Komunikace probíhala po celou dobu nadstandardně. Člověk by měl zůstat loajální.“

Nahradí vás dosavadní asistent a bývalý trenér žen Petr Vlachovský. Jaký je?

„Má podobné myšlení jako já. Taky chce hrát dominantní fotbal. Možná bude trošku víc vycházet z obranné fáze. Je chytrý, snaživý, charakterní. Dobrý trenér.“

Má tým na víc, než dosud předváděl?

„Určitě. Pět zápasů jsme prohráli zbytečně. Přál bych si, aby kluci porazili Teplice. Nakoplo by je to.“

