Zlínský Poznar se zlobí: Kosa jako od zemědělce, tvrdil o zákroku Buchty

Je vám bod málo?

„Beru to jako trošku zklamání. Po třech zápasech jsme se celkově zvedli, náš výkon šel nahoru. Korunovali jsme to vedoucí brankou. O to víc nás mrzí sporné situace.“

Myslíte, jak sudí nevyloučil gólmana Buchtu po faulu na vás mimo vápno?

„Nevím, jak přesně jsou pravidla. Ale mohl jsem zakončovat do prázdné brány. Podle mě je to červená karta. Použiju slova pana Bosáka (komentátora): Byla to kosa jako od prvorepublikového zemědělce. Byla to šlupka. Druhá sporná situace byl vyrovnávací gól z ofsajdu. Tohle nás prostě stálo body.“

Olomouc - Zlín: Buchta vyběhl pořádně daleko a skluzem trefil Poznara 720p 360p REKLAMA

Nemohli jste ale přidat druhý gól, zvlášť proti oslabené obraně soupeře?

„Samozřejmě chceme ještě víc zlobit, být směrem dopředu dominantnější. Byly tam nějaké závary. Ale celkově je tento výkon pro nás příslib do budoucna. Z něj máme docela radost.“

Co říkáte na to, jak Beauguel zakroutil přímý kop ze dvaceti metrů?

„Trefil to božsky, krása. Na tréninku to zkouší. Kdyby byl na hřišti Pablo, je z levé strany určený s ním.“

Olomouc - Zlín: Tak to byla paráda! Beauguel z trestňáku nádherně trefil šibenici, 0:1 720p 360p REKLAMA

Snažili jste se využít nižší výšky nouzových olomouckých stoperů Vepřeka s Kalvachem?

„Hráli jsme na to, věřili jsme si. Oba jsme s Bogym urostlí, balony uhrát nějakým způsobem umíme. Potvrdilo se to. Dozadu šel Vepřek, který stopera nehraje. Bylo to trošku znát. Soubojů jsme vyhráli víc než oni.“

Jaká byla reprezentační pauza?

„Už po zápase s Libercem jsme si řekli, že musíme potrénovat. Trenér to slíbil a bylo to tak. Chtěli jsme se odpíchnout od toho, že budeme makat a budeme na tom dobře kondičně. Zase jsme se přiblížili tomu Zlínu, který byl na začátku sezony. Víme, že kombinační hra Sigmy je silná. Mají tam Plška, Housku. Ale my jsme je dobře pokryli, vůbec jsme nenechali hrát Kalvacha. Nechali jsme rozehrávat stopery, kteří na to nejsou úplně zvyklí. Chtěli jsme toho využít. Ale jsme zklamaní, že jsme nezískali tři body.“