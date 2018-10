Sigmu posílil odchovanec Chelsea. Ptal jsem se Kalase i Stocha, říká Lalkovič

Po třech týdnech v Olomouci jste se v úterý stal konečně jejím hráčem. Úleva?

„Moc se těším! Doufal jsem, že se to stihne už teď na Zlín, ale bohužel ne. Nemohl jsem pak jít už ani za juniorku, abych do sebe dostal zápasovou praxi. Teď už jsem ale trenérovi k dispozici. Když mě bude potřebovat, jsem připravený. Potřebuju sice ještě potrénovat a dostat do sebe herní minuty, ale na tréninku se cítím dobře.“

Jak jste se vůbec ocitnul v Sigmě?

„Dá se říct, že jsem byl ve správném čase na správném místě. Olomouc měla na mém postu hodně zraněných hráčů a já jsem byl kvůli svému dřívějšímu zranění stále volný. Kluby v Anglii mě sice zvaly na zkoušky, ale na začátku letní přípravy jsem ještě nebyl fit. Do kupy mě dal až německý fyzioterapeut Marco Grimm, kterému jsem velmi vděčný.“

Co vám bylo?

„Obě achillovky byly špatné. Kdybych se nezranil, jsem doteď v Portsmouthu, což je super klub. Chtěl jsem tam zůstat na delší dobu, proto jsem si tam i koupil krásný dům. Ale nedá se nic dělat, takový je život. V Anglii jsem byl od čtrnácti let, přirostla mi k srdci. Je to můj druhý domov. V sezoně 2015/16 jsem odehrál ve Walsallu přes padesát zápasů, ale za poslední dva roky jen něco přes dvacet. Ze zdravotního hlediska to byla katastrofa.“

Vyhlášený specialista, ke kterému jezdí hodně fotbalistů, vás zachránil?

„Ano. Nikdo před ním nevěděl, jak mě z toho dostat, chtěli mě poslat na operaci. V Chelsea se o mě posledního půl roku starali perfektně, ale pak už taky nevěděli, co se mnou je...“

V Chelsea? Vždyť z té jste odešel před pár lety, ne?

(kýve hlavou) „Klobouk dolů, jak se zachovali ke svému odchovanci. Spojil jsem se s tamním šéfem mládeže, který mě za ty roky dobře znal. Když skončilo áčko kolem druhé odpoledne, nastoupil jsem já. Všichni se o mě starali, dali mi specialistu a skvělý servis. Nicméně naštěstí jsem na dovolené poznal toho Němce, který dělal v bundesligovém Augsburgu. Dva měsíce jsem se poblíž Norimberku dával do kupy.“

A pak jste hledal angažmá?

„Byl jsem se ukázat v jednom klubu v Anglii, všechno bylo v pohodě. Dohadovali jsme se na smlouvě, ale do toho mi zavolal pan trenér Jílek. Cítil jsem to jako dobrou šanci, jako restart.“

Podzim 2014 jste strávil v Mladé Boleslavi, pak jste prohlásil, že to byl krok zpět...

„Teď jsem v úplně jiné situaci než předtím. Nebudu už se vracet do minulosti a říkat, že to bylo někde špatné, ale tady v Olomouci cítím od první chvíle úplně jinou atmosféru. Hned jsem si řekl, že tady chci být. Věřím, že se prosadím. Talent mě dostal do dobrých klubů, akorát jsem některé věci nevyužil. Když budu makat, zase se vrátím do pohody. Zažil jsem v poslední době hodně problémů, ale tak krásnou práci musíte dělat s úsměvem. Hrajete fotbal a oni vám za to platí, vždyť to je neuvěřitelné štěstí.“

Podobně vysvětloval svůj letní příchod i útočník Martin Nešpor. Věřil, že se v Sigmě zase dostane do formy.

„Protože pan Jílek je moderní trenér, má fakt super tréninky. Je tady dobrá parta, stadion, tréninkové plochy, regenerace. Sigma má všechno na vysoké úrovni. Osobně jsem sice z kluků neznal nikoho, ale na Miloše Buchtu jsem se chodil dívat jako malý kluk, když chytal v Prešově.“

Konzultoval jste s někým z bývalých spoluhráčů svůj příchod?

„Samozřejmě, Tomáš Kalas mi řekl, že tady jsou pěkné holky... (směje se) Dělám si srandu, fotbalově mi potvrdil jen dobré věci, stejně tak na trenéra, který ho kdysi vedl v mládeži. Bavil jsem se i s Miroslavem Stochem ze Slavie, který dal tady v prvním kole Olomouci gól. Říkal, že je Sigma potrápila, že hrála dobře.“

Ještě sem tam zavzpomínáte, jaké to bylo v Chelsea?

„Jasně, zůstaly mi jen ty nejlepší vzpomínky. Když přišel Kalas, vyhráli jsme spolu soutěž béček. Pak jsem za áčko hrál v přípravě pod trenérem Ancelottim a čekal na šanci. Ale v situaci, kdy jste šestý nebo sedmý útočník v řadě, potřebujete štěstí. Přede mnou byl Drogba, Torres, Anelka, Malouda, Kalou, potom Mata, Lukaku... Byl jsem i na listině pro Champions League, ale bylo to těžké.“

Nelitujete této cesty? Nebo jinak – doporučil byste ji mladým, když o ně velkoklub projeví zájem?

„Když vás chce Chelsea nebo Manchester City jako mě, tak to musíte vzít! Naučíte se tam hrát fotbal, je o vás postaráno, takže musíte jen makat. To vás posílí. I ta hostování v nižších soutěžích vám dají hodně. Já jsem šel v osmnácti letech do druholigového Doncasteru. To jsou zkušenosti s tvrdým mužským fotbalem k nezaplacení. Někdo se prosadí brzy, jiný třeba až ve 23 letech, ale nesmíte se toho bát. Posune vás to dál.“

Posune vás teď česká liga? Jaká podle vás je?

„Má dobrou úroveň. Pro mě je důležité, že trenér chce hrát kombinačně po zemi, to mě baví.“