Ščasný po prohře Sparty: Koledovali jsme si. Šetřil jsem jen Tetteha

Sparta zaznamenala třetí venkovní porážku v řadě. Tahle však byla v lecčems jiná než například v Olomouci. Souhlasíte?

„Myslím si, že ano. Sice je to pořád prohra, ale jiná, jak říkáte… V prvním poločase jsme si vytvořili několik příležitostí, ale nevyřešili jsme je gólem. Létalo to z levé i z pravé strany. Na můj vkus jsme šancí měli dost. Zlín se od začátku soustředil hlavně na defenzivu. Až na dvě situace, které jsme vyřešili, nebyl tolik nebezpečný. Jenže druhý poločas už měl jiný vývoj. Zlín nám začal dělat problémy a ve finále i rozhodl. Když nedáme gól, těžko můžeme vyhrát. A stále platí to, že neumíme zopakovat domácí výkony i venku.“

Jak tento problém vyřešit?

„Kdybych to věděl, tak už nejspíš vedeme ligu, protože se to opakuje. Se Zlínem to byl velký boj. Hodně vzdušných soubojů, ale na to všechno jsme byli připraveni. Měli jsme ve hře soubojové hráče. Domácí však byli důraznější, uskákali naše centry. My máme obecně problém s agresivitou ve vápně. A poté, co Zlín ve druhém poločase změnil způsob hry, začali jsme mít problémy.“

Nezdálo se vám, že byl soupeř od 60. minuty pohyblivější a měl více sil?

„Vypadalo to tak, ale to je vždycky dané způsobem hry. Ve druhém poločase už jsme nedrželi balon a tím pádem jsme nebyli nebezpeční. Hráči byli unavenější a už se nedokázali vracet po stranách. Něco podobného se nám stalo i dřív. Řešili jsme to v kabině s Tomášem Rosickým, že i s Příbramí jsme odešli. Zkrátka se dá říct, že jsme si od 60. minuty koledovali o gól.“

Změnil jste sestavu a šetřil kvůli hrozbě čtvrté žluté Guélora Kangu a Benjamina Tetteha. Nebyl to velký risk?

„Šetřil jsem jen Tetteha, protož Kanga nebyl v stoprocentním stavu, aby vůbec mohl nastoupit. A u Benjamina jsem věřil, že tu jsme schopni vyhrát i bez něj.“

Pokud Slavia v pondělí vyhraje, odskočí vám už na sedm bodů. Znamená to, že musíte derby vyhrát, aby nešla do trháku?

„Vždycky když jsme vyhráli, nebo prohráli, tak jsme následující domácí zápas zvládli a vyhráli. Věřím, že v tom budeme pokračovat a na Slavii se dobře připravíme.“