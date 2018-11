Kolařův nelehký úděl. První derby ve Slavii mu nevyšlo, zvládne nápravu?

Navazovat na stále ještě poměrně čerstvý odkaz Jiřího Pavlenky v brance Slavie není snadné. Jan Laštůvka se po nepříliš výrazné půlroční anabázi z Edenu vypařil a zamířil do Baníku Ostrava, pociťuje to i současná jednička červenobílých. Ondřej Kolář se díky konstruktivní rozehrávce a vysokému postavení chová jako libero, ale že by Slavii ochraňoval skvělými zákroky? To úplně ne.