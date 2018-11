LIGOVÝ INSIDER s Jiránkem k derby: Nechápu, proč doteď nehrál Štetina

DERBY! Největší zápas české ligy je v rámci 14. kola na programu v neděli na vyprodané Letné, kde Sparta neprohrává. Pokud by ale Slavia uspěla, zvětšila by náskok na svého největšího rivala už na deset bodů. Zápas si nenechá ujít ani expert deníku Sport a webu iSport.cz Martin Jiránek. „V sestavě Slavie by si zasloužil šanci Olayinka,“ říká v novém díle pořadu LIGOVÝ INSIDER. „A pokud jde o Spartu, nechápu, proč doteď nehrál Štetina.“