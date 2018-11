Šeda nadával na balony, pak zářil: Směr penalty jsem vyčetl z postoje

Jak jste duel viděl?

„Nedařilo se nám reagovat na pohyb libereckých hráčů, z čehož pramenily šance soupeře. Vše vyústilo v penaltu, přežili jsme ji. O to víc mrzí, že jsme přišli o bod až v závěru. Po tom všem, co jsme přežili a Liberec nepotrestal, dostaneme smolný gól z nepovedeného balonu… Nemyslím si, že by to takhle domácí chtěli zahrát, míč jen vyletěl na bránu a já ho honil na poslední chvíli. Po odrazu ode mě se ještě střela z voleje otřela o tyč. Velká smůla.“



Věděl jste, kam Potočný kopne penaltu?

„Kope je standardně na obě strany. Přečetl jsem, kam to dá, podle jeho postavení k balonu. Říkal jsem si, že nepoužije placírku, ale dá to po noze. Tak se taky stalo a balon letěl ještě v ideální výšce, střela mě trefila přímo do rukavic. Z mé strany byla tedy penaltová situace relativně jednoduchá.“

Musel jste v zápase hodně zvyšovat hlas na obránce?

„Snažím se spíš klukům vysvětlit, kde mají stát a jak mají na dané situace reagovat. Jsme samozřejmě mladý tým, takže se chceme spíš povzbuzovat a poučit se z chyb, než se srážet vlastními slovy.“

Má brankář tušení třeba na rozcvičce, že by se mu v zápase mohlo dařit?

„Paradoxně jsem to včera vůbec necítil. U rozcvičky jsem hrozně nadával na balon. Strašně plaval a měl divný odskok. Šlo mi ale naopak perfektně kopat. Většinou, když nejsou rozcvičky úplně podle mých představ, tak je zápas dobrý. Mám to tak.“

Myslel jste si s postupem času, že o nulu nepřijdete?

„Hlavně po tyči a břevnu jsem si říkal, že míče trefují konstrukci, takže gól nedostaneme. Bohužel přežijeme všechno, co si Slovan vytvořil, a dostaneme branku v posledních minutách. To je prostě špatně.“

U soupeřů se vám nedaří. Čím si to vysvětlujete?

„Tentokrát jsme ani v podstatě neměli pořádné šance. To se stane, musíme zvednout hlavy a jít dál. Na venkovní zápasy si asi míň věříme. Tréninky vypadají pořád stejně dobře, ale pak přijde vyvrcholení… Jednou se uklidníme gólem a vyhrajeme třeba i 6:1, jindy jsme nervózní a přežíváme. Musíme rozhodně zapracovat na sebevědomí.“

