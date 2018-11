Kanga je nezdravý lídr, říká Hašek. Osmou žlutou přepsal rekord Sparty

Umí geniálně uvolnit spoluhráče. Střelu ze střední vzdálenosti má v lize jednu z nejlepších a nebojí se na sebe brát odpovědnost v těžkých chvílích. A znát to bylo i v neděli proti Slavii. Jeden gól vstřelil z penalty, druhý mu parádním zákrokem vytáhl mimo tři tyče slávistický brankář Ondřej Kolář.

Statistiky z InStatu navíc dokládají, že Kanga patřil mezi nejpřesněji přihrávající hráče Letenských a často se snažil také o střelbu. Jeho InStat Index byl v domácím týmu nejvyšší.

Za co dostal Kanga v lize žluté karty Slavia (faul) Boleslav (faul) Olomouc (faul) Plzeň (řeči) Dukla (svléknutí dresu) Teplice (faul) Jablonec (zdržování hry) Opava (faul)

To jsou pozitivní vlastnosti, které zdobí Guélora Kangu. Často se však stává, že sparťanská devítka ujede a nevybíravým faulem či nesportovním chováním donutí sudího k reakci. Ve hře také často nutí spoluhráče hrát balony přes něj a mnohdy akce spíš brzdí.

„Myslím si, že tím, jak si pro sebe uzurpuje hru zavírá prostor pro jiné hráče, kteří by ve Spartě mohli vyniknout, kdyby změnila svůj styl. Nejsem přesvědčený, že pasuje dohromady se Stanciem. Ten je kvůli Kangovi upozaděný, přitom by podle mě mohl být větším lídrem. Ale takhle to vidím zpovzdálí," řekl pro iSport.cz Martin Hašek, kouč pražských Bohemians.

V aktuální sezoně FORTUNA:LIGY nasbíral Kanga už osm žlutých karet. Z toho tři byly za jeho výlevy. V Jablonci viděl napomenutí poté, co při střídání natahoval čas, v Plzni zase za řeči směrem k rozhodčímu a proti Dukle za svlečení dresu po proměněné penaltě. Co naplat, že to byla jeho čtvrtá a následovala jednozápasová stopka.

Uběhly sotva dva měsíce a Kanga je opět na černé listině. S osmi žlutými kartami ho však tentokrát bude stát rovnou dvě utkání.

„Jeden, dva fauly za sezonu se mohou stát. U něj ale za tím stojí neochota hrát čistě. Buď to neumí, nebo nechce," uvedl na Kangovu adresu Hašek.

Přidal také porovnání s vlastní kariérou. "Sám to moc dobře znám. Také jsem sbíral karty a bylo to tím, protože jsem bránil špatně. Naučil jsem se to líp a od té chvíle jsem karty nedostával. Přitom po zbytečných faulech vznikají standardky soupeře, karty se hromadí a hráč pak stojí. Kanga bude stát na podzim už tři zápasy. To už je i pak na vyhodnocení, zda se to finančně klubu vyplatí, když si zváží, kolik ho Kanga stojí," dodal Hašek.

Kanga osmou žlutou kartou ve 14. kole navíc přepsal sparťanský disciplinární rekord. Jak uvádí statistický server csfotbal.cz, 28letý středopolař se stal prvním hráčem Letenských, kterému se podobný kousek povedl. Primát dosud držel Martin Frýdek starší, který nasbíral v ročníku 1996/97 po 14 zápasech sedm žlutých.

„Pokud dostane kartu jako dnes, tak to není věc disciplíny, ale vyplyne to ze hry. Karty za špatnou disciplínu dostal v jiných utkáních a také za ně tvrdě zaplatil. Co k tomu jiného říct. Do dalšího zápasu nás to oslabuje, protože víc variant do středu pole už nemáme,“ kroutil hlavou po derby Zdeněk Ščasný.

„Neřeknu u obránce, ale u něj je těch karet dost, když je záložník. Většinu karet navíc dostal zbytečně,“ neměl pro Kangu pochopení ani někdejší brankář Pražanů Jaromír Blažek v rozhovoru pro iSport.cz.

Historické pořadí počtu žlutých karet sparťanů v prvních 14 kolech 8 Guélor Kanga 2018/19 7 Martin Frýdek starší 1996/1997 6 Martin Hašek 1999/2000 6 Tomáš Řepka 2006/07 6 Josef Hušbauer 2012/13 6 Costa Nhamoinesu 2015/16 zdroj: csfotbal.cz

