Trpišovský po obratu: Chválím i diváky, Matoušek dostane znovu šanci

Museli jste proti Zlínu otáčet skóre. Jak těžké utkání to pro Slavii bylo?

„Po delší době jsem maximálně spokojený. S pro nás dlouhodobě obtížným soupeřem jsme to zvládli herně i výsledkově, neproměnili jsme i spoustu šancí, mohl být daleko dřív klid. Také divákům bych chtěl poděkovat, že přišli, i když se tu hrají utkání v rychlém sledu. Hráčům to v hlavách vždy pomůže.“

Před vítězným gólem Miroslava Stocha z přímého kopu přeběhli míč tři hráči. To byl třeba prvek, který jste neuplatnili v Evropské lize při remíze s Kodaní. Nabádal jste hráče, aby se takhle zachovali?

„Bylo to v našem sestřihu z utkání proti Kodani, i na Spartě jsme měli jednu takovou situaci. Brankář Kodaně se na standardku mohl líp soustředit. Byl tam od nás apel, aby tam bylo na přeběhnutí víc hráčů. Vždy se tím změní postavení brankáře i zeď na to reaguje.“

Na hrotu hrál opět Peter Olayinka, který dostal přednost před Janem Matouškem. Proč poté, co dal gól v Evropské lize na půdě Kodaně, už nedostává tolik šancí?

„V Kodani hrál dobře a dal gól, proti Dukle nebyl jeho výkon dobrý, v širokém kádru je pak těžké šanci zase chytit. U Matyho na to má vliv i typologie zápasu, třeba proti Zlínu by si neměl kam moc naběhnout. Šanci určitě dostane, potřebuje i potrénovat. Olayinka vždy patřil k našim nejlepším hráčům, je neunavitelný, zaměstnává soupeře, i když nedal gól.“

Je ve hře, že by Matoušek šel na hostování?

„Ještě do toho promluví na podzim a uvidíme, co bude. Sestavování kádru na zimu je pro nás hodně daleko, v přípravě tu s námi stoprocentně bude. Bude záležet na spoustě věcí, talent i pohybové schopnosti má velké.“

Po polovině základní části jste v čele tabulky. Co vás během této doby potěšilo a jaký moment naopak zklamal?

„Naštvalo mě utkání v Ostravě a domácí nás tam ubojovali a dostali jsme dva góly od týmu, který hrál v deseti. Pak bych přidal křivdu v Kyjevě v druhém utkání předkola Ligy mistrů plus zranění některých našich hráčů. Největší rána byla zlomená noha Micka van Burena a zranění Teclíka. Z těch pozitivních momentů bych zmínil vítězství v Evropské lize v Kodani a doma nad Bordeaux.“