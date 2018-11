Žlutá! Ne, červená! A Budínský šel ven. Nejsem surovec, úmysl to nebyl, tvrdí

Už na první pohled to vypadalo jako ošklivý zákrok. Skluz, kolíky napřed a bez balonu přímý náraz do Vatajelovy nohy. Zatímco sparťan se svíjel v bolestech, karvinského Budínského obdaroval sudí Pavel Julínek žlutou kartou.

Už se zdálo, že hra bude plynout dál, ale zřejmě přišel pokyn od VAR, aby si Julínek celou situaci prohlédl ještě jednou pozorně u videa. Poté, co tak provedl, změnil názor. Budínského původní žlutá se proměnila v červenou a šestadvacetiletý středopolař mířil v 45. minutě předčasně do sprch.

„Nechápu to. Ďurica zlomí Masopustovi nohu a vesele hraje dál a já za tenhle zákrok…,“ kroutil hlavou. „Možná jsem ho i trochu trefil, ale doklouzával jsem tam, a kdo mě zná, tak nejsem žádný surovec, že bych ho chtěl přejet,“ odmítl úmysl.

„Šel jsem po míči a trochu jsem ho štrejchnul přes lýtko, nebo co to bylo. On tam začal řvát a rozhodčí to šel zkoumat,“ pokračoval.

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:3. Letenští otočili i díky červené kartě, rozhodl Stanciu

Televizní záběry však jasně dosvědčily, že Budínský nehrál balon a Vatajela trefil nešetrně přímo do oblasti holeně a lýtka. Podle pravidel se jedná o agresivní hru, a tudíž by měla správně následovat červená karta.

Podle Budínského přitom Julínek hráče původně nechtěl ani potrestat. „Je to tak. Řekl mi, že mi nechtěl dát ani žlutou, ale odběhl, vrátil se a najednou mi ukázal červenou. Ať si o tom udělá obrázek každý sám,“ hlesl karvinský hříšník.

Komentovat vyloučení se příliš nechtělo ani domácímu trenérovi Romanu Nádvorníkovi. „Můj názor je, že to byla žlutá karta. Budínský šel čelem do hráče, vyloučení si tak vyhodnotil rozhodčí a byli jsme oslabení. Víc k tomu nemám. My chceme od hráčů, aby měli zdravou agresivitu, nechceme, aby někoho zranili.“

Karviná - Sparta: Totální zkrat Letiče, jasnou penaltu proměnil Plavšič 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Stanciu otáčí na 2:1! Ránu krásně umístil k pravé tyči 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Tutovka domácích! Lingr na hranici malého vápna prověřil Nitu

Karviná - Sparta: Radakovič srovnává na 1:1! Prosadil se hlavičkou z rohu 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Budínský jde do sprch, ironicky zatleskal rozhodčím 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Budínský tvrdě sestřelil Vatajelua na červenou! Původně dostal jen ŽK

Karviná - Sparta: Budínský bezpečně proměnil pokutový kop, domácí vedou 1:0! 720p 360p REKLAMA

Karviná - Sparta: Nita složil Gubu, Julínek po zásahu videa odpískal penaltu!

Karviná - Sparta: Lingr sám před Nitou! Ale nestřílel přesně

Karviná - Sparta: Janečka ve vápně podezřele strčil do Pulkraba