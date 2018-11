Slavia uhání za titulem! Šance je 78 procent, v čem má ale Plzeň navrch?

Kdybychom se chtěli učit z historie, tak ta by nám napověděla, že mistrem ligy bude na zhruba 78 procent Slavia. V tomhle miléniu v osmnácti ročnících totiž hned čtrnáctkrát bral titul ten, kdo byl první už po patnáctém kole. Jako teď „sešívaní“, které kromě toho zdobí ještě další objektivní ukazatele – nejlepší obrana a nejlepší útok zároveň. V čem má oproti Slavii navrch plzeňská Viktoria? Co může být pro vršovický celek v play off strašákem? A proč by mohla do titulu výrazně promluvit i Sparta?