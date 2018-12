Costa vyzývá k větší bojovosti: Bodů se vzdáváme příliš snadno

Jednou pískot, podruhé urážky. Fanoušci Sparty během souboje s Teplicemi zasypali hráče i vedení největšího českého klubu nespokojeností. Jen těžko kousali výsledek a především výkon, jaký jim utrápený celek v rudých dresech naservíroval. Závěr podzimu se tak pro Letenské mění v horor, jako by ho psal sám Alfred Hitchcock.

Co vám po další porážce a špatném výkonu běží hlavou?

„Samozřejmě jsme naštvaní. Jako Sparta si nemůžeme dovolit prohrát dva zápasy po sobě. Nikdo z hráčů není nadšený z toho, do jaké jsme se dostali situace.“

Proč jste nedokázali soupeře z druhé poloviny tabulky doma porazit?

„V prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, alespoň z jedné jsme měli vstřelit gól. V naší situaci nemůžeme takovými příležitostmi pohrdat. Je to pak pro nás velice těžké, což se ukázalo.“

Čemu přičítáte inkasovaný gól?

„Naší špatné reakci. Padl po přerušené hře, v takových momentech musíme reagovat mnohem rychleji. Je to chyba nás všech. Musíme být organizovanější, pozornější. Byl to hodně laciný gól.“

Vnímal jste nespokojenost fanoušků, kterou dávali najevo především v průběhu druhého poločasu?

„Samozřejmě, fanoušci nejsou spokojení. Ale to nebylo jen o tomhle zápase, je to dlouhodobější stav. Nejsme v pozici, ve které bychom chtěli být. Musíme něco změnit, mnohem víc bojovat.“

Mohla sehrát roli skutečnost, že se oba trenéři navzájem velice dobře znají?

„To si nemyslím. Ano, znají se dobře, ale to platí i pro nás hráče, nastupujeme proti sobě často. My musíme mnohem víc bojovat, není možné, abychom se bodů vzdali tak snadno.“

Čím si vysvětlujete situaci, do které se klub dostal?

(krátce se zamyslí) „Řekl bych, že máme dobré hráče. Ale musíme být mnohem bojovnější a odolnější. To nám teď chybí.“

Dá se už mluvit o krizi?

„Možná ano. Na druhou stranu, něco takového se ve fotbale může stát. Ale my jsme Sparta, dít by se to nemělo. Nečekali jsme, že budeme v takové situaci. Teď se z ní musíme sami dostat, nikdo nán nepomůže.“

Bude pro vás zimní přestávka vysvobozením?

„Možná, ale pořád před sebou máme ještě jeden zápas. Na něj se teď soustředíme.“

